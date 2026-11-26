(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 2019'da hazırladığı ve 81 ilin dertlerini tek bir kitapta derlediği " Türkiye'nin Dert Haritası'nı" güncelledi. İlgezdi, "Bu kitabı başta AKP Genel Merkezi ve tüm il teşkilatları okumalıdır. Çünkü görmek istemedikleri gerçekleri okuyacaklar. Gerçeklerden ancak sandığa kadar kaçabilirler" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin, 2019'da hazırladığı 81 ilin dertlerini tek bir kitapta topladığı çalışması 2026 verileriyle güncellendi. İlgezdi, kitaba ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"İlk olarak 2019 yılında hazırladığımız Türkiye'nin Dert Haritası kitabını 2022 yılında yenilemiştik. 2026 yılında da ayrıntılı bir veri araştırması ve tespiti süreci sonrasında tekrar güncelledik. Edindiğimiz bilgiler ve elimizdeki veriler tek bir şeyi işaret ediyor. Ülkemizin en büyük sorununun AKP olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Genç işsizliği ve kayıtlı işsiz sayısı artarken ülkenin istihdam sorunu katlanarak devasa boyutlara çıkıyor. İş cinayetleri 'kaza' ve 'fıtrat' denerek normalleştiriliyor. Çocuk evlilikleri, erken gebelikler yaygınlaşıyor. Her sokak başında kadın cinayeti işlenen, şiddetin kol gezdiği, çocuklarımızı esir alan uyuşturucu tacirlerinin tüm köşe başlarını işgal ettiği şehirlerimizde, kentin orta yerinde kurulan tanzim çadırları, karşı karşıya kaldığımız felaketi gösteriyor.

"İSTERDİK Kİ YAZACAK HİÇBİR ŞEY BULMAYALIM"

Türkiye'nin Dert Haritası kitabını ilk olarak 2019'da çıkardık. Şimdi ise kitaptaki verileri son yıllara göre güncelleyerek dördüncü baskısını yaptık. Her ilimiz için ikişer sayfa ayırdık ve hap bilgi şeklinde illerin sıkıntılarını, kronikleşmiş sorunlarını bir kitapta topladık. Şanlıurfalı bir vatandaşımız kitabı açıp baktığında doğum yapan çocuklar sıralamasında 1. sırada olduklarını görecek, Kırşehirli bir vatandaşımız baktığında Çiçekdağı ve Boztepe yolunun kötü ve yetersizliğini bulacak, Hakkarili vatandaşımız da intihar oranında 11. sıradaki ilde yaşadığını ne yazık ki öğrenecek. Hiçbir sorunun es geçilmediği çok kapsamlı bir kitap ve tam da adına yakışır bir şekilde Türkiye'nin dertlerini gözler önüne seren bir kitap oldu. İsterdik ki yazacak hiçbir şey bulamayalım, isterdik ki Türkiye'nin Dert Haritası diye bir kitap hiç oluşmasın. Ancak derdimiz her geçen gün o kadar artıyor ki kitabı güncellemek zorunda kaldık ve dördüncü baskıya mecbur kaldık.

Türkiye'nin sorunlarının yok sayılmaması için bunların il il tespit edilmesi ve kayıtlara geçmesi gerekiyordu. Mevcut iktidar gittikleri her ilde makyajlı rakamları anlatırken, ülkenin asıl problemlerini kaçırıyor. Bu kitabı başta AKP Genel Merkezi ve tüm il teşkilatları okumalıdır. Çünkü görmek istemedikleri gerçekleri okuyacaklar. Gerçeklerden ancak sandığa kadar kaçabilirler."

Kaynak: ANKA