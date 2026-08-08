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CHP'li İlgezdi: Vatandaşlarımız artık yoksul bile değil, açlar

CHP'li İlgezdi: Vatandaşlarımız artık yoksul bile değil, açlar
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, gıda enflasyonunda Avrupa'nın zirvesinde ve dünyada 3'üncü sırada olduklarını belirterek, AKP'yi suçladı. İlgezdi, 'Vatandaşlarımız artık yoksul bile değil, açlar. Kötü ekonomi politikaları ile ülkemiz kıtlık coğrafyasına döndürülüyor' dedi. Asgari ücretliler, emekliler ve işsizlerin açlığa mahkum edildiğini savundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, iktidarı artan gıda enflasyonu ve ekonomik kriz üzerinden eleştirerek, "AKP, bırakın yoksulluk sınırını, açlık sınırı altında yaşayan milyonlarca insan yarattı. Vatandaşlarımız artık yoksul bile değil, açlar. Kötü ekonomi politikaları, tarım ve hayvancılığı yok edecek programlar ile güzel ülkemiz adeta bir kıtlık coğrafyasına döndürülmeye çalışılıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, gıda enflasyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin gıda enflasyonunda Avrupa'nın zirvesinde, dünyada ise 3'üncü sırada yer aldığını belirten İlgezdi, "Gıda enflasyonunda Avrupa'nın zirvesindeyiz. Dünya sıralamasında ise gıda enflasyonu nedeniyle devlet başkanı kaçırılan Venezuela ve iç savaş, kriz ortamındaki ülkelerin hemen ardından 3'üncü sırada yer alıyoruz. Ülkemizde devlet başkanımız kaçırılmadı, bir savaşın içinde de değiliz. O zaman açıkça ifade etmemiz gerekiyor ki, bu yüksek enflasyonun tek sebebi AKP'nin yanlış ekonomi ve tarım politikalarıdır" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL ÜLKEMİZ ADETA KITLIK COĞRAFYASINA DÖNDÜRÜLDÜ"

Yanlış ekonomi programlarının ve tarım ile hayvancılığı bitiren uygulamaların faturasını doğrudan halkın ödediğini kaydeden İlgezdi, "Gıdaya erişimin her geçen gün daha da zorlaştığı bir iklimi yaşıyoruz. AKP, bırakın yoksulluk sınırını, açlık sınırı altında yaşayan milyonlarca insan yarattı. Vatandaşlarımız artık yoksul bile değil, açlar. Kötü ekonomi politikaları, tarım ve hayvancılığı yok edecek programlar ile güzel ülkemiz adeta bir kıtlık coğrafyasına döndürülmeye çalışılıyor" dedi.

Asgari ücretlilerin, emeklilerin ve işsizlerin tamamen açlığa mahkum edildiğini, iktidarın önceliğinin rant olduğunu ifade eden İlgezdi, "Asgari ücretlimiz, emeklimiz, işsizimiz aç. Halkımızı bu çaresizliğe ve açlığa mahkum eden durum; AKP'nin emeğe, emekçiye ve emekliye karşı; rantın, şatafatın ve zenginliğin tarafında saf tutmasıdır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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