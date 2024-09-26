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CHP'li Gürer'den Mutfak Tüpü Vergilerine İndirim Teklifi

CHP'li Gürer'den Mutfak Tüpü Vergilerine İndirim Teklifi
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mutfak tüpündeki KDV ve ÖTV'nin düşürülmesi için TBMM'ye kanun teklifi sundu. Gürer, fiyat artışlarının dar gelirli aileleri zorladığını belirterek, vergi indirimlerinin temel ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olacağını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mutfak tüpündeki KDV ve ÖTV'nin düşürülmesi için kanun teklifi verdi.  Gürer, dar gelirli vatandaşların artan mutfak tüpü fiyatları nedeniyle zor durumda kaldığını elirterek, "Vergi indirimi, dar gelirli ailelerin hayatlarını kolaylaştıracak ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacaktır" dedi.

CHP'li Gürer, mutfak tüpü üzerindeki vergilerin düşürülmesi amacıyla TBMM Başkanlığı'na bir kanun teklifi sundu. Gürer'in kanun teklifi, mutfak tüpüne uygulanan Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 1'e indirilmesini ve Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) tamamen kaldırılmasını öngörüyor.

Gürer, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların mutfak tüpüne bağımlı olduğuna dikkat çekerek, artan fiyatların bu kesimlerin bütçeleri üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu ifade etti. "Mutfak tüpü, birçok vatandaşımızın en temel enerji kaynağıdır. Doğal gaza ya da elektriğe erişimin olmadığı yerlerde mutfak tüpü önemli bir ihtiyaçtır, ancak fiyatlar sürekli zamlanarak giderek  sorun haline  gelmektedir" diyen Gürer, mutfak tüpü üzerindeki vergilerin düşürülmesinin dar gelirli aileler için önemli olduğunu söyledi.

Gürer, "Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız doğal gaza erişemiyor. Elektrik enerjisi de birçok bölgede yüksek maliyetli ya da sınırlı kullanılıyor. Bu nedenle mutfak tüpü onlar için hayati bir öneme sahip. Ancak son dönemde yaşanan fiyat artışları, dar gelirli aileleri zorluyor. Temel bir ihtiyaç olan mutfak tüpüne erişim git gide zorlaşıyor" diye konuştu.

"Vergi indirimi sağlanmalı"

Gürer, mutfak tüpü gibi temel tüketim maddeleri üzerinde KDV ve ÖTV gibi vergi yüklerinin bulunmasının, ekonomik olarak en kırılgan kesimlerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığına dikkat çekti. Gürer, kanun teklifi ile bu yüklerin hafifletilmesini amaçladığını belirterek, "Bugün KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi ve ÖTV'nin kaldırılması, dar gelirli vatandaşlarımızın üzerindeki mali yükü hafifletecek bir adımdır. Bu kanun teklifi toplumun en alt gelir grubundaki vatandaşların yaşamını doğrudan etkileyen bir çözüm önerisi. Vergi indirimleri, dar gelirli hanelerin enerjiye erişimini kolaylaştıracak ve onların temel ihtiyaçlarını karşılama imkanlarını artıracaktır" ifadesini kullandı.

Gürer, şunları kaydetti:

"Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız genellikle düşük gelir seviyesine sahip. Bu insanların, modern enerji kaynaklarına erişimi sınırlı ya da tamamen yok. Mutfak tüpü ise onların temel ihtiyaçlarını karşılamak için en önemli enerji kaynağı. Ancak, yüksek vergi yükleri bu vatandaşlarımızın yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik her adım, toplumsal eşitliği güçlendirecektir. Bu teklifin kabul edilmesi, bu vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak ve onların temel ihtiyaçlarına daha uygun fiyatlarla erişimini sağlayacaktır. Mutfak tüpü üzerindeki vergi yükünün azaltılması, yoksul kesimlere küçükte olsa bir destek adımdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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