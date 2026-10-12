CHP'li Gürer, 56 yaş ve üzeri kredi borcunun bir yılda yüzde 51,8 arttığını söyledi

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "66 yaş ve üzerindekilerin kredi borcu bir yılda 10 milyar 334 milyon TL arttı. Artış oranı yüzde 66,1. Daha da düşündürücü olan, bu yaş grubunda kredi kullanan kişi sayısının da 205 bin 983'ten 263 bin 500'e yükselmesidir" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Haziran 2026 verileri üzerinden yaptığı değerlendirmede, 56 yaş ve üzerindeki vatandaşların kullandığı tüketici ve konut kredilerindeki artışa dikkati çekti.

Haziran 2025'te 72 milyar 612 milyon TL olan kredi tutarının, Haziran 2026'da 110 milyar 231 milyon TL'ye yükseldiğini belirten Ömer Fethi Gürer, bir yılda kredi borcunun, yüzde 51,8 yükselerek, 37 milyar 619 milyon TL arttığını yükseldiğini söyledi.

Gürer, 56 yaş ve üzerindeki yurttaşların kredi borcunun bir yılda yüzde 51,8 arttığını, kredi kullanan kişi sayısının da 843 bin 804'ten 968 bin 292'ye çıktığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Yani bir yılda 124 bin 488 kişi daha borçlanmış. Kişi sayısındaki artış yüzde 14,8 iken kredi tutarındaki artış yüzde 51,8. Bu tablo, yalnızca daha fazla kişinin kredi kullandığını değil, aynı zamanda ileri yaştaki, yani emekli vatandaşlarımızın daha yüksek tutarlarda borçlandığını gösteriyor. İleri yaşta kredi kullanımının boyutunu anlamak için kişi başına düşen ortalama borca bakmak yeterlidir. 56 yaş ve üzerindeki her kredi kullanıcısının ortalama 113 bin 841 TL kredi borcu bulunuyor. Bu, emeklilik döneminde yurttaşların önemli bir bölümünün gelirleriyle geçinemediğini ve borçlanmaya mecbur kaldığını gösteriyor. Yaş grupları arasında özellikle 56-65 yaş grubundaki borçlanmanın dikkat çekiyor. Bu grupta kişi başına yaklaşık 119 bin 564 TL, 66 yaş ve üzerindeki grupta ise yaklaşık 98 bin 538 TL kredi tutarı düşüyor.

Haziran 2025'te 56 yaş ve üzerindekilerin kredi tutarı 72,61 milyar TL, kredi kullanan kişi sayısı 843 bin 804 oldu. Bu grubun toplam kredi tutarındaki payı yüzde 11,3, kişi sayısındaki payı ise yüzde 13 düzeyindeydi. Haziran 2026'da ise kredi tutarı 110,23 milyar TL'ye, kredi kullanan kişi sayısı 968 bin 292'ye çıktı. Böylece 56 yaş ve üzerindekilerin toplam kredi tutarındaki payı yüzde 14'e, kişi sayısındaki payı ise yüzde 15,8'e yükseldi."

"BİR YILDA 57 BİN 517 KİŞİ DAHA KREDİ KULLANMIŞ"

Ömer Fethi Gürer, bir yıl içinde hem kredi tutarı hem kredi kullanan kişi sayısının arttığını, daha da önemlisi, toplam kredi içindeki paylarının yükseldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu, emekli yurttaşların borçlanmasının geçici bir durum olmadığını, giderek büyüyen bir sorun haline geldiğini gösteriyor. 66 yaş ve üzerindekilerin kredi borcu bir yılda 10 milyar 334 milyon TL arttı. Artış oranı yüzde 66,1. Daha da düşündürücü olan, bu yaş grubunda kredi kullanan kişi sayısının da 205 bin 983'ten 263 bin 500'e yükselmesidir. Bir yılda 57 bin 517 kişi daha kredi kullanmış. Kredi kullanan kişi sayısındaki artış yüzde 27,9. Yani 66 yaş ve üzerindeki yurttaşların hem borçlanan sayısı hem de borç miktarı çok hızlı yükseliyor.

"EMEKLİ YURTTAŞLARIMIZIN İNSANCA YAŞAYABİLECEĞİ BİR GELİR DÜZEYİ SAĞLANMALIDIR"

Bir insan 66 yaşına gelmiş, emekli olmuş veya sabit bir gelirle yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Buna rağmen kredi kullanmak zorunda kalıyorsa burada bireysel bir tercihten çok ekonomik koşulların yarattığı bir zorunluluk vardır. Emekli maaşıyla ay sonunu getiremeyen yurttaş krediye yöneliyor. Kredi, artık yatırım veya ihtiyaç dışı harcama aracı olmaktan çıkıp geçinme aracına dönüşüyor. Bu durum özellikle sabit gelirli emekliler açısından ağır bir borç sarmalı yaratıyor. İnsanlar çalışma hayatını tamamladıktan sonra borç batağına sürüklenmemeli. Yaşlılık dönemi, kredi taksitlerinin nasıl ödeneceğinin düşünüldüğü bir dönem olmamalı. Emekli yurttaşlarımızın insanca yaşayabileceği bir gelir düzeyi sağlanmalıdır. Açlık sınırı altında ücrete mahkum edilen emekli için en düşük maaş asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır."

Kaynak: ANKA