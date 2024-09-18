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CHP'li Erol: Elazığ'daki Özelleştirmeler Kent Ekonomisini Vurdu

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, AKP iktidarı döneminde Elazığ'da özelleştirilen kamu tesislerinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini gündeme getirdi. Erol, söz konusu özelleştirmelerin istihdamda ciddi düşüşe yol açtığını belirtti ve genç nüfusun kenti terk ettiğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "AKP iktidarı 22 yılda Elazığ'da kamuya ait onlarca tesisi özelleştirdi. Elazığ 40- 50 yıl önce bölgenin yükselen değeri, göç alan bir kenti iken nitelikli ve genç nüfusunu dışarıya gönderen bir kent haline gelmiştir.İlimiz Milletvekili Erol Keleş'e soruyorum. Bu işletmelere benzer müjde vereceğiniz bir tek üretim tesisi var mıdır" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'da AKP iktidarı döneminde kapatılan ve özelleştirilen fabrikalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Erol'un açıklaması şöyle:

"'Verimliliği, rekabeti ve üretkenliği arttıracağız' masalıyla 22 yılda AKP iktidarı Elazığ'da kamuya ait onlarca tesisi özelleştirdi. Ülkemizin sanayileşme sürecinin yapı taşı olan, halkın vergileri ile kurulan onlarca Kamu İktisadi Teşekkülü satıldı, bu özelleştirmeler sonucunda ülke ekonomisi ciddi yara aldı. Özelleştirilen veya kapatılan onlarca tesis ile birlikte Elazığ'ın ekonomisi de etkilenmiş, kentin ekonomisine adeta kilit vurulmuştur. Yalnızca ülkenin sanayileşme süreci için değil, KİT'ler aracılığıyla üretilen mal ve hizmetlerin piyasa koşullarından daha uygun şartlarda halka sunulması sosyal devlet ilkesinin gerçekleşmesinde de önemli bir yere sahipti.

Özelleştirmelerin Elazığ için başka bir olumsuz sonucu ise istihdamın düşmesidir. Erken Cumhuriyet döneminde devletçi ekonomi anlayışının en önemli hedefi KİT'ler aracılığı ile bölgesel istihdamın sağlanarak, işsizliğe çözüm bulunmasıydı. Bu amaçla halkın vergileriyle Türkiye'nin her bir yanında devlet eliyle sanayileşme hamlesi gerçekleştirilmiştir. 22 yılın sonunda bugün geldiğimiz durum itibariyle, Elazığ'da onlarca kamu malı satılmış, kent ekonomisinde ciddi bir daralma yaşanmıştır. Elazığ 40- 50 yıl önce bölgenin yükselen değeri, göç alan bir kenti iken nitelikli ve genç nüfusunu dışarıya gönderen bir kent haline gelmiştir.

İlimiz Milletvekili Erol Keleş'e soruyorum. Bu işletmelere benzer müjde vereceğiniz bir tek üretim tesisi var mıdır?"

Erol'un sıraladığı kapatılan ve özelleştirilen fabrikalar ise şöyle:

"Azot – Süperfosfat Fabrikası, Sodyum Bikromat Fabrikası, Ferrokrom, Etibank Bakır Maden Tesisleri, İplik ve Dokuma Fabrikası, Yem Fabrikası, SEK Elazığ Süt ve Süt Mamülleri, EBK A.Ş. Elazığ Et Kombinası, Çukobirlik Pamuk Fabrikası, Karadeniz Birlik Yağ Fabrikası, Keban Plastik Boru Fabrikası, El-Beton Fabrikası, Çimento Fabrikası, Kağıt Fabrikası, Hazar Hidroelektrik Santrali, Zirai Donatım Kurumu (1952), Köy-Tür, Türk Telekom, Elazığ Şarap Fabrikası, TEKEL Elazığ Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü, TEDAŞ Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş, Sümerbank Satış Mağazası, GİMA, Ray Sigorta, Makarna Fabrikası, Un Fabrikası, Oksijen Fabrikası, Bitkisel Yağ Fabrikası, Elazığ Betonit Fabrikası, Elaziz İpek ve İplik T.A.Ş, Şayak Kumaş İmalathanesi (1929-1930) Orduya Kumaş dokurdu, Keban İlçesinde Gümüş Maden İşletmesi, Etibank, Keban Simli Kurşun İşletmesi, Ağın Deri Fabrikası, Eti Krom."

Kaynak: ANKA / Güncel

Milletvekili Gürsel Erol Politika Ekonomi Elazığ Güncel Kamu

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