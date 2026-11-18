(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, öğretmenlerin yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, "Önce öğretmeni koruyan, ona uygun fiziki çalışma koşullarını sağlayan ve tüm ücret farklılıklarını bitiren yeni bir yaklaşımın derhal ele alınması gerekmektedir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, ücretli öğretmenlerin ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarının araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığı'na Meclis Araştırma Önergesi sundu.

Öğretmenlerin güvencesiz çalışma koşullarına işaret edenn Dinçer, "Bir kez daha hatırlatıyoruz: Ücretli öğretmenlik adı altında sürdürülen bu emek sömürüsüne artık son verilmelidir. Öğretmenin ücretlisi, sözleşmelisi olmaz. Öğretmen yalnızca kadrolu olmalıdır" dedi.

Yıllardır süren ücretli öğretmenlik uygulamasının hem öğretmenlerin çalışma ve yaşam koşullarını olumsuz etkilediğine hem de eğitim sisteminin niteliğini ve sürekliliğini tehdit ettiğine dikkat çeken Dinçer, öğretmen açığının düşük ücretli ve güvencesiz istihdam yoluyla kapatılmaya çalışılmasının eğitim sistemindeki yapısal sorunları derinleştirdiğini kaydetti.

62 ilde 71 bin 757 ücretli öğretmenin görev yaptığını belirten Dinçer, 55 ildeki öğretmen norm kadro açığının ise 80 bin 449 olduğunu belirtti. Dinçer, araştırmanın 81 ilin tamamını kapsamamasının sorunun gerçek boyutlarının çok daha büyük olabileceğine işaret ettiğini kaydetti. Ücretli öğretmenlerin kadrolu öğretmenlerle aynı sorumlulukları üstlenmelerine rağmen asgari ücretin dahi altında kalabilen gelirlerle istihdam edildiklerini belirten Dinçer, yalnızca girdikleri ders saat ücreti üzerinden ücret alan öğretmenlerin resmi tatillerde ve yaz tatilinde ders ücreti alamadıklarını belirtti.

"ÖĞRETMEN AÇIĞI KADROLU ATAMALARLA GİDERİLMELİ"

Öğretmen açığının kadrolu atamalarla giderilmesi için gerekli bütçe ve istihdam planlamasının yapılması gerektiğini söyleyen Dinçer, eğitim sistemindeki istihdam politikalarının bütüncül bir yaklaşımla yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti. Dinçer, "Öğretmenlerin sorunları ücretli öğretmenlikle sınırlı değildir. Özel okullarda çalışan öğretmenlerin düşük ücretlerle güvencesiz çalışma koşullarında olması, atama bekleyen öğretmenlerin sorunları, öğretmenler arasındaki ücret ve özlük hakkı farklılıkları, mesleki itibarın zedelenmesi ve okullarda öğretmenlerin can güvenliğini tehdit eden şiddet olaylarına kadar bütüncül bir yaklaşımla eğitim sistemi yeniden ele alınmalıdır. Önce öğretmeni koruyan, ona uygun fiziki çalışma koşullarını sağlayan ve tüm ücret farklılıklarını bitiren yeni bir yaklaşımın derhal ele alınması gerekmektedir" dedi.

Kaynak: ANKA