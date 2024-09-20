Üye Girişi
Haberler

CHP'li Demir: Türkiye'nin İsrail'e İhracat Engeli Gerçek Değil

CHP'li Demir: Türkiye'nin İsrail'e İhracat Engeli Gerçek Değil
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e ihracat yasaklama kararının ardından yapılan ithalat verilerine dikkat çekerek, Türkiye'nin dolaylı olarak İsrail'e ticaretine devam ettiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, "Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada İsrail'e ihracat yasaklanma kararı sonrasında 2 Mayıs itibarıyla Türkiye gümrüklerinden İsrail'e yönelik herhangi bir ihracat işlemi yapılmadığını açıklamıştır. Ancak İsrail İstatistik Enstitüsü'nün resmi dış ticaret istatistiklerine göre, Türkiye'den 2024 Haziran ayında yaklaşık 60, 2024 Temmuz ayında ise yaklaşık 70 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır" dedi.

CHP'li Volkan Demir, Türkiye'nin İsrail'e ticaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Demir'in açıklaması şöyle:

"Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada İsrail'e ihracat yasaklanma kararı sonrasında 2 Mayıs itibarıyla Türkiye Gümrüklerinden İsrail'e yönelik herhangi bir ihracat işlemi yapılmadığını açıklamıştır. Ancak İsrail istatitik enstitüsünün resmi dış ticaret istatistiklerine göre, Türkiye'den 2024 Haziran ayında yaklaşık 60, 2024 Temmuz ayında ise yaklaşık 70 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır.

Türk firmaları ürünlerini hem 3. ülkeler üzerinden İsrail'e yeniden ihraç ettikleri anlaşılmıştır. Ancak bu veriler firmaların herhangi bir 3. ülkeye bile sevk yapmadan nakliye sırasında evrak değişimi ile İsrail'e ihracat yapmaya devam ettiklerini ispat etmektedir.

İsrail'e ticareti engellemek yerine ihracatı engelleme söylemleri ile firmaların bu yöntemleri kullanmasını görmezden gelen hükümet eğer isteseydi, para transferleri lojistik ve son kullanıcı sertifikaları vb. önlemlerle İsrail'e olan mal akışını bir gün içerisinde durdurabilirdi."

Kaynak: ANKA / Güncel

Uluslararası İlişkiler Ticaret Bakanlığı Volkan Demir Politika İhracat Türkiye Ekonomi Güncel İsrail

Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

 Paranın patronu TBMM'de vekillere sunum yapacak! İşte öne çıkan 2 başlık

Paranın patronu Meclis'e çıkarma yapıyor! İşte gündeme getireceği 2 konu

 Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı

MOSSAD hazırladı, Cristiana adım adım uyguladı
Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS ön lisans tercihleri ne zaman? KPSS ön lisans tercihleri nasıl, nereden yapılacak? ÖSYM tercih kılavuzu! 2024 KPSS Ön lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girilir? Memur atamaları kaç puan? Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin iddia oranları belli oldu mu? FB- GS iddia oranları ne? 32. Dönem POMEM başvuru tarihi! POMEM başvuru şartları neler? POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyası 2024 ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı? Konyaspor- Sivasspor maçı ne zaman? Konyaspor- Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 6. Hafta maçları... Düz memur nedir? Düz memur kadroları nelerdir? Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürdü? 20 Eylül Müge Anlı'da Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, olay nedir? KAÇ PUANLA MEMUR OLUNUR? KPSS Ön Lisans puanı kaç olmalı? Ön lisans KPSS ile nerelere girilir? Düz memurluk için hangi KPSS puan türü gerekir? KPSS ön lisans sonuçları açıklandı! KPSS ön lisans sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır? ÖSYM ekranı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });