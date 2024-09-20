CHP'li Demir: Türkiye'nin İsrail'e İhracat Engeli Gerçek Değil

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, "Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada İsrail'e ihracat yasaklanma kararı sonrasında 2 Mayıs itibarıyla Türkiye gümrüklerinden İsrail'e yönelik herhangi bir ihracat işlemi yapılmadığını açıklamıştır. Ancak İsrail İstatistik Enstitüsü'nün resmi dış ticaret istatistiklerine göre, Türkiye'den 2024 Haziran ayında yaklaşık 60, 2024 Temmuz ayında ise yaklaşık 70 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır" dedi.

CHP'li Volkan Demir, Türkiye'nin İsrail'e ticaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Demir'in açıklaması şöyle:

"Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada İsrail'e ihracat yasaklanma kararı sonrasında 2 Mayıs itibarıyla Türkiye Gümrüklerinden İsrail'e yönelik herhangi bir ihracat işlemi yapılmadığını açıklamıştır. Ancak İsrail istatitik enstitüsünün resmi dış ticaret istatistiklerine göre, Türkiye'den 2024 Haziran ayında yaklaşık 60, 2024 Temmuz ayında ise yaklaşık 70 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır.

Türk firmaları ürünlerini hem 3. ülkeler üzerinden İsrail'e yeniden ihraç ettikleri anlaşılmıştır. Ancak bu veriler firmaların herhangi bir 3. ülkeye bile sevk yapmadan nakliye sırasında evrak değişimi ile İsrail'e ihracat yapmaya devam ettiklerini ispat etmektedir.

İsrail'e ticareti engellemek yerine ihracatı engelleme söylemleri ile firmaların bu yöntemleri kullanmasını görmezden gelen hükümet eğer isteseydi, para transferleri lojistik ve son kullanıcı sertifikaları vb. önlemlerle İsrail'e olan mal akışını bir gün içerisinde durdurabilirdi."