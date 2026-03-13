Tekirdağ'da 'Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ Belediye Başkanları Çalıştayı' düzenlendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in de katıldığı " Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ Belediye Başkanları Çalıştayı" düzenlendi.

İlçedeki bir otelin çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Zeybek, ülkenin farklı bölgelerinde toplantı ve çalıştaylar düzenlediklerini söyledi.

Çalıştayın temel amacının CHP'li belediye başkanlarının deneyimlerini paylaşması olduğunu belirten Zeybek, belediyelerin bütçe hedefleri ve performanslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de ekonomik göstergelere değinen Zeybek, belediyelerin kaynak oluşturma ve gelir artırıcı önlemlerle bütçelerini güçlendirmeye çalıştığını ifade etti.

CHP olarak miting programlarının da devam ettiğini dile getiren Zeybek, Türkiye'nin farklı illerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ettiklerini söyledi.

Bayramın ardından Afyonkarahisar'da il belediye başkanları toplantısı, Balıkesir'de büyükşehir belediye başkanları toplantısı ve Safranbolu'da Batı Karadeniz belediye başkanları toplantısı düzenleyeceklerini belirten Zeybek, bu toplantılarla yerel yönetimlerde deneyim paylaşımını artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Çalıştayda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da konuşma yaptı.