TBMM Genel Kurulu... CHP'li Başarır: Ne Olur Ne Olmaz, Belki Bir Süre Görüşemeyebiliriz

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu haftanın son konuşmasını yapıyorum, ne olur ne olmaz, belki bir süre görüşemeyebiliriz ama şunu söyleyeyim; biz milletvekillerinin, bu Parlamentonun birinci vazifesi milletin sorunlarını burada konuşmaktır. Eğer seçim bölgesinde sokağa çıkacak yüzünüz varsa gelin emekli maaşlarını, asgari ücreti tekrar değerlendirelim" dedi.

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşmeleri tamamlandı.

30 maddeden oluşan teklifin oylamasına geçilmeden önce CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır oyunun rengini belli etmek için söz aldı.

Başarır, teklifle tarım alanlarının ve çiftçilerin korunmadığını, ülkenin asıl gündemi olan asgari ücret ile emekli maaşlarının meclis kapanmadan önce ele alınması gerektiğini vurguladı.

Kanunun adının "toprak koruma ve çiftçiyi koruma" olması gerektiğini söyleyen Başarır, son yirmi dört yılda tarım alanlarının korunamadığını, binlerce dönüm arazinin tarım alanı olmaktan çıkartılarak imara açıldığını ifade etti. Başarır, "Maalesef ki çiftçilik artık kabul edilen, istenilen, yapılabilen bir meslek, iş olmaktan çıktı, köyler boşaldı. Aslında bunları konuşmalıydık, çiftçinin sorunlarını konuşmalıydık, toprağı korumakla çiftçiyi korumak bir bütün olmalıydı ama yine meselenin bambaşka yerinden aldık" şeklinde konuştu.

"SORUNLARI BİR BÜTÜN OLARAK KONUŞAMADIK, OYUMUZ RET"

Görüşülen düzenlemeleri komisyonlarda tartışıp gerçek sorunları ortaya koyamadıklarını belirten Başarır, çiftçilerin köylerini ve topraklarını terk ettiğini dile getirdi. Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"Birçok çiftçi köyünü terk ediyor, toprağını terk ediyor, toprağı boş. Neden? Çünkü çocuklarını taşımalı sistem yüzünden okula götüremiyor, bunların hepsini -bakın, köy okullarından, topraktan, faaliyetlerden, gübre fiyatlarından, tohum fiyatlarından- bir bütün olarak konuşmalıyız. Sekiz yıldır tarımla ilgili 10'un üzerinde kanun teklifi geldi. Bu sorunları bir bütün olarak burada konuşamadık, tartışamadık; bir oradan aldınız, bir buradan aldınız bir şuradan aldınız; aslında bu da tam anlamıyla bir torba yasa, hiçbir sorunu da çözemedik. O yüzden bizim bu yasayla ilgili oyumuz ret."

"MİLLETVEKİLLERİNİN VAZİFESİ MİLLETİN SORUNLARINI KONUŞMAKTIR"

Parlamentonun birinci vazifesinin milletin sorunlarını konuşmak olduğunu ifade eden Başarır, milletvekillerine, "Eğer seçim bölgesinde sokağa çıkacak yüzünüz varsa gelin emekli maaşlarını, asgari ücreti tekrar değerlendirelim, bunları burada konuşalım" çağrısında bulundu. Başarır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu haftanın son konuşmasını yapıyorum, ne olur ne olmaz, belki bir süre görüşemeyebiliriz ama şunu söyleyeyim:"

Bakın, dört hafta, üç hafta sonra bu Meclis kapanacak. Her zaman yaptığım konuşmayı bir kez daha yapmak istiyorum. Biz milletvekillerinin, bu Parlamentonun birinci vazifesi milletin sorunlarını burada konuşmaktır. Herkes üç hafta sonra, dört hafta sonra tatile, köyüne, yaylasına, denize gidecek. Eğer seçim bölgesinde sokağa çıkacak yüzünüz varsa gelin emekli maaşlarını, asgari ücreti tekrar değerlendirelim, bunları burada konuşalım."

Kaynak: ANKA