CHP'li Ateş: Sanayi Üretimi Artarken Cari Açık Büyüyor

(ANKARA) - CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, kasım ayında sanayi üretiminin artması ile cari açık verilmesinin rastlantı olmadığına dikkat çekerek, "Kasım ayında sanayi üretimi 5 ay süren küçülmenin sonunda, yüzde 1,5 büyüdü. Sanayi üretimi artmaya başlar başlamaz ekonomi kasım ayında 2 milyar 871 milyon lira açık verdi. Türkiye ekonomisinde hiçbir yapısal önlem hayata geçmiyor. Dış açık vermeden büyüyemeyen ülke konumumuz devam ediyor. Ortada çok büyük bir paradoks var. Cari açık vermeden büyüyemeyen ekonomi AKP'nin 22 yıllık eseri" dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, kasım ayı ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi. Günü kurtaran politikalarla Türkiye ekonomisinin gereken dönüşümü yaşayamayacağına dikkati çeken Ateş, şunları kaydetti:

"Kasım ayında sanayi üretimi 5 ay süren küçülmenin sonunda, yüzde 1,5 büyüdü. Sanayi üretimi artmaya başlar başlamaz ekonomi kasım ayında 2 milyar 871 milyon lira açık verdi. Türkiye ekonomisinde hiçbir yapısal önlem hayata geçmiyor. Dış açık vermeden büyüyemeyen ülke konumumuz devam ediyor. Ortada çok büyük bir paradoks var. Cari açık vermeden büyüyemeyen ekonomi AKP'nin 22 yıllık eseri.

Cari açık rakamları ekonominin çarkları yavaşladığı için azalıyor. Üretim artmaya başlar başlamaz ise yeniden cari açık yükselmeye başlıyor. 22 yıldır bu tabloyu değiştirebilecek, yapısal hiçbir reform iktidarın ajandasında yok. Deneme yanılma yöntemi ile uygulanan ekonomi politikaları üretime zarar veriyor.

"Yılın ilk 11 ayındaki toplam açık 15,8 milyar dolara ulaştı"

Kasım ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 3,443 milyar dolar fazla verdi. Ancak bu fazla, ithalat baskısı ve net hata noksan kalemindeki açıklar nedeniyle genel dengede bir iyileşme sağlayamadı. Net hata noksan kalemi kasım ayında 1,5 milyar dolar açık verirken, yılın ilk 11 ayındaki toplam açık 15,8 milyar dolara ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'ortodoks' ekonomi politikaları, istikrar sağlama hedefiyle uygulamaya konulmuştu. Ancak sanayi üretimindeki artışın cari açığı büyütmesi, bu politikaların temel yapısal sorunları çözmekte yetersiz kaldığını gösteriyor. Yüksek teknoloji üretiminin ve katma değerli ihracatın düşük seviyede kalması, ekonomideki kırılganlıkları artırıyor.

Sanayi üretimi artarken cari açığın büyümesi, Türkiye ekonomisinin ithalata bağımlı yapısını bir kez daha gözler önüne seriyor. Üretim odaklı bir büyüme stratejisinin cari dengeye zarar vermeden nasıl sürdürülebileceği sorusu, Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomi yönetimi için ciddi bir sınav oluşturuyor."