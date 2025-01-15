CHP'li Arpacı'dan Ekonomi Politikalarına Tepki

(ANKARA) - Almanya'da düzenlenen Heimtextil Frankfurt 2025 Fuarı'na katılan CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, hükümetin ekonomi politikalarına tepki göstererek, sanayicilerin ve ihracatçıların erken seçimle hükümete kırmızı kart göstermeye hazır olduğunu söyledi.

CHP Denizli Milletvekili Arpacı, Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Heimtextil Frankfurt 2025 Fuarı'na katıldı.

Burada konuşan Arpacı, Heimtextil'in, Denizli sanayisinin ihracatının bel kemiği olan tekstil sektörünün en önemli fuarlarından biri olduğunu belirtti. Şeref Arpacı, şunları kaydetti:

"Ancak geçen yıl 84 firmayla katıldığımız bu fuara, bu yıl ne yazık ki yalnızca 66 firmayla katılıyoruz. Bu durum, sanayicimizin ve ihracatçımızın 2025 yılına dair umudunu yitirdiğini açıkça ortaya koyuyor. Bugün uygulanan yanlış politikalar nedeniyle ürünlerimiz döviz bazında yüzde 50-60 daha pahalı hale geldiği için uluslararası pazarda rekabet edemez durumdayız. Denizli Milletvekili ve Sanayi Komisyonu üyesi olarak, sanayicimiz ve iş dünyamız adına hükümete bu yanlış politikalardan dolayı 'kırmızı kart' gösteriyorum. Bugün fuarlara bile katılımın düştüğü, sanayicimizin ürün satmakta zorlandığı bir dönemdeyiz. Ancak inanıyorum ki sanayicimiz ve ihracatçımız, bu tabloyu değiştirmek için erken seçimle hükümete kırmızı kart göstermeye hazır."