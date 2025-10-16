CHP'li Ağbaba'dan 2026 Bütçe Teklifine Sert Eleştiriler

(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partisinin Darende ilçe Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi üzerinden iktidarı eleştirdi. Ağbaba, "Bu bütçede iktidarın seçim öncesinde vaat ettiği hiçbir konuya ilişkin tek bir cümle yok. Esnafın 7 bin 200 gün talebi yok, staj ve çıraklık mağdurları yok, taşerona kadro yok, asgari ücretliye zam yok, emekliye zam yok. Bu bütçe, yandaşlara hazırlanmış, garanti ödemelerine hazırlanmış bir bütçedir. Gerçekleşme olasılığı bulunmamaktadır. Önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz ki bu bütçe hedefleri tutturulamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi'ni eleştiren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2026 yılında da vatandaşları zor günlerin beklediğini vurguladı. Ağbaba, Malatya'nın Darende ilçesinde yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün bütçe bağlama töreninde konuştu ve bütçenin adını 'İstikrar ve Refah Yılı Bütçesi' olarak ifade etti. Ancak geçmişte ne yaşadıysak, 2026 yılında da benzer durumların yaşanacağını görmek için kahin olmaya gerek yok. Maalesef bütçenin önemli bir bölümü faiz ve garanti ödemelerine gidiyor. Şimdiden belli ki bütçe, tahminlerin çok ötesinde açık verecek. 2025 bütçesinde 1 trilyon 900 milyar TL açık öngörülmüştü; ancak bu rakam şimdiden 2 trilyon 200 milyar TL'ye ulaştı. 2026 yılı için hedef 2 trilyon 700 milyar TL açık olsa da, bunun 3 trilyon 500 milyar TL'yi bulacağını hep birlikte göreceğiz.

"Turizmde, tarımda, sanayide üretim artmadığı sürece enflasyonun düşmesi mümkün değil"

Enflasyon hedeflerinin hiçbiri tutmadı. Geçtiğimiz yıl hem Mehmet Şimşek'in hem de Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı hedefler tutmadı, bu yıl da tutmayacak. Şu anda TÜİK'e göre enflasyon yüzde 33 seviyesinde. Önümüzdeki yıl hedeflenen yüzde 16 enflasyon rakamı da gerçekçi değil, ne piyasa inanır, ne de vatandaş. Geçtiğimiz yıl nasıl tutmadıysa, önümüzdeki yıl da tutmayacak. Uygulanan ekonomi politikaları, israfın devam ettiği, garanti ödemelerine büyük pay ayrıldığı, üretimin artmadığı, turizmde, tarımda, sanayide üretim artmadığı sürece enflasyonun düşmesi mümkün değil. Sanayiciler, bas bas bağırıyor 'insanlar Mısır'a gidiyor' diye. Tekstilciler perişan. Sanayici, esnaf perişan bu hedeflerin tutturulması mümkün değil."

"Yük yine fakirin fukaranın sırtına binmeye devam ediyor"

Toplanması planlanan verginin ÖTV ve KDV üzerinden yurttaşa yüklendiğini kaydeden Ağbaba konuşmasını şöyle sürdürdü:

"13 trilyon 783 milyar TL vergi toplanmayı hedeflemişler. Bunun yüzde 63'ü KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerden sağlanacak. Yani zenginden de yoksuldan da aynı oranda vergi alınacak. Yandaşlardan, garanti ödemesi adı altında ödenen paralardan vergi alınmıyor. Yük yine fakirin fukaranın sırtına binmeye devam ediyor.

"Hedefler koyarak millete hikaye anlatmaya devam ediyorlar"

Bu bütçede iktidarın seçim öncesinde vaat ettiği hiçbir konuya ilişkin tek bir cümle yok. Esnafın 7 bin 200 gün talebi yok, staj ve çıraklık mağdurları yok, taşerona kadro yok, asgari ücretliye zam yok, emekliye zam yok. Bu bütçe, yandaşlara hazırlanmış, garanti ödemelerine hazırlanmış bir bütçedir. Gerçekleşme olasılığı bulunmamaktadır. Önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz ki bu bütçe hedefleri tutturulamaz. Tek adam sisteminde bu bütçenin tutturulması mümkün değil. Türkiye'de yoksulluğun, işsizliğin azaltılması mümkün değil. Hedefler koyarak millete hikaye anlatmaya devam ediyorlar. Biz de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu gerçeği dile getirmeye devam edeceğiz."