CHP'li Adıgüzel: "Lütfü Bayraktar Derhal Fiskobirlik'in Yakasından Düşmelidir"

(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ak Parti Sakarya Milletvekili ve FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar'ın Birliği zarara uğrattığını ve en az 105 bin lira maaş aldığını ileri sürerek "Lütfü Bayraktar derhal FİSKOBİRLİK'ten ayrılmalıdır, FİSKOBİRLİK'in yakasından düşmelidir ve 6284 sayılı K gereğince de mahkemeler tarafından derhal FİSKOBİRLİK'ten uzaklaştırma kararı alınmalıdır" dedi.

Mustafa Adıgüzel, 2025 yılı FİSKOBİRLİK bilançosuna ilişkin açıklama yaptı. AK Parti Sakarya Milletvekili ve FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar'ı eleştiren Adıgüzel, şunları söyledi:

"Daha iki gün önce demişsin ki; 'FİSKOBİRLİK'in hiçbir kuruma borcu yok.' Ama dün 2025 yılı FİSKOBİRLİK bilançosu açıklandı. Bu bilançoya göre; FİSKOBİRLİK'in net borcu 1 milyar 357 milyon, FİSKOBİRLİK EFİT A.Ş.'nin de net borcu 699 milyon olmak üzere; toplam borç 2 milyar 56 milyon küsur. Burada net bir şekilde yazıyor. Şimdi diyorsun ki, geçen gün Meclis'te de söyledin; 'Ben hiçbir maaş almadım.' Hem 'milletvekili maaşı yetmiyor' diyorsun, hem de öte tarafta FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu'nda kalmaya devam ediyor, bir de oranın imkanlarından faydalanıyorsun. FİSKOBİRLİK'in 2024 yılı, bir önceki faaliyet raporu… Burada çok açık bir şekilde; 2. madde, A şıkkı: 'Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı.' Net bir şekilde 'Yönetim Kurulu Huzur Hakkı' 5 milyon 88 bin 637 olarak, bu yıl da 6 milyon 505 bin 607 olarak görülüyor. Şimdi bunu Yönetim Kurulu'nda olan 6 kişiye pay ettiğinizde; toplantı başına 2 brüt asgari ücret, her ay 2 toplantı gözüküyor, aldığı para net bir şekilde geçen yılki miktar olarak en az 80 bin lira gözüküyor. Bu yılda en az 105 bin lira. Ayrıca yüzde 20 fazla ödeme alma hakkı da var.

"Bu şekliyle geçen yıl en az 150 bin lira daha fazla almış olacak"

Şimdi bununla kalıyor mu; kalmıyor. Biz neden Lütfü'ye 'Yüzde 10 Lütfü' diyoruz? Diğer yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ödemelerinden de yüzde 10 pay alıyor. Bu payı garanti altına almak için de onlardan göreve gelmeden önce istifa dilekçesi alıyor. Sadece onlara da değil; iştirak şirketlerinin üst düzey yöneticilerine de aynı usulle, atamadan önce istifa dilekçeleri alıyor. Bu şekliyle geçen yıl en az 150 bin lira sadece bu şekilde, bu yıl çok daha fazla almış olacak. Şimdi bu yönteme itiraz eden hem genel müdürlerden hem de yönetim kurulu üyelerinden istifa ile ayrılanlar oldu. Bunu yalanlar ise; kendisini beni mahkemeye vermeye davet ediyorum. Mahkemeye ver ki; bu parayı sana ödemediği için istifa eden, bu konuya itiraz eden insanları da yanıma şahit alıp gelip orada bir hesaplaşalım. Sen de kendi banka dekontlarını, yapılan ödemeleri getirirsin; her şey ortaya çıkar. Bak bu kadar da açık yürekliyim.

"FİSKOBİRLİK'e ait aracı siyasi faaliyetlerinizde, çalışmalarınızda kullandığınız doğru mu?"

'Enkaz devraldım' dediği FİSKOBİRLİK'in 2007-2008 bilançosunda mal varlığının toplamının sadece yüzde 13-14'ü borcu vardı. Bugün itibarıyla borcunuzun toplam varlığa oranı nedir? 'Borcum yok' diyorsun; 2025 yılı faaliyet raporunda FİSKOBİRLİK ve EFİT A.Ş.'nin toplam net borcu olan 2 milyar 56 milyon kimin borcu? Yönetim kurulu üyeliklerinden, üyelerinden ve iştiraklerin üst düzey yöneticilerinden yüzde 10 pay aldığınız doğru mu? Buna yönelik olarak bu yönetim kurulu üyeliklerine alacağın veya yönetimlerine atayacağın insanlardan bu payı alabilmek için önceden istifa dilekçesi aldığın doğru mu? Genel müdürlerden yüzde 10 ödemediği için istifa eden oldu mu? İsimleri bende var. Bazı yönetim kurulu üyelerinden bazı konulara itiraz ettiği için -mesela Fatsa'daki FİSKOBİRLİK mülkünü 18,5 milyon liraya satışına itiraz edip ki daha sonradan 22,5 milyon liraya satılmıştır, bu itiraz sonrası kurum 4 milyon kar etmiştir- bu itirazı yapan insana bir yıl boyunca huzur hakkını ödemediğin ve mahkeme kararıyla huzur hakkını aldığı doğru mu? 06 FKB 28 plakalı FİSKOBİRLİK'e ait aracı siyasi faaliyetlerinizde, çalışmalarınızda kullandığınız doğru mu? Ankara 1071 Plaza'nın -hani diyorsun ya 'plaza falan bilmeyiz'- 28. katındaki FİSKOBİRLİK'in ofisini siyasi çalışmalarınızda kullandığınız doğru mu?

"Lütfü Bayraktar için derhal FİSKOBİRLİK'ten uzaklaştırma kararı alınmalıdır"

Son bir yıl içerisinde Giresun'daki fabrikanın önünde yer alan ve Giresun Üniversitesi'nin genişleme sahasında bulunan araziyi sattığınız ve bununla ilgili de mahkeme süreci olduğu doğru mu? 2019 yılında bir savcılık şikayeti üzerine biraz önce açıkladığım hayali ticareti tespit eden fakat bunu nedense raporlaştırmayan Ticaret Bakanlığı müfettişiyle daha sonra mecliste bir araya geldiğiniz doğru mu? Resminiz var, inkar etmeyin, kendiniz paylaşmışsınız. Bir insan muvazalı bir işte kendi teftişini yapan bir müfettiş ile neden bir araya gelir? ve en önemli soru da şu; bu hayali ticaret yaparak iç ettiğiniz bu binlerce ton fındık nerede 'yüzde 10 Lütfü'? ya da fındık yoksa bunların parası nerede? Bu para 2 milyar 400 milyon liraya yakın. Şu andaki bahsettiğim FİSKOBİRLİK'in borcunun tamamını ödeyip de artıyor bile. Dolayısıyla sözümü, talebimi tekrarlıyorum; Lütfü Bayraktar derhal FİSKOBİRLİK'ten ayrılmalıdır, FİSKOBİRLİK'in yakasından düşmelidir ve 6284 sayılı kanun gereğince de mahkemeler tarafından derhal FİSKOBİRLİK'ten uzaklaştırma kararı alınmalıdır."