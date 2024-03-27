CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Molu, OSB'deki fabrikalara ziyarette bulundu

CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Molu, seçim çalışmaları kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) fabrikalara ziyarette bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Molu, OSB'de ziyaret ettiği işletmelerde işçilerle buluştu.

OSB Başkanı Mehmet Yalçın'ı da makamında ziyaret eden Molu, ekonomik krizin üretim üssü sanayileri de olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Hammadde sorunu ve dövizdeki yükselmenin üretimi zayıflattığını savunan Molu, 1 Nisan'dan itibaren halkın bambaşka bir Türkiye ile tanışacağını ve iktidar partisinin birçok yerel yönetimi kaybedeceğini ileri sürdü.

Molu'ya, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Melikgazi Belediye Başkan adayı Özgür Alçı ile partililer de eşlik etti.