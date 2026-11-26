Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel "Çatalca ve Silivri'den geliyorum. Yıllardır köylü orada kuşaktan kuşağa kendine geçen toprakları zilliyet hakkıyla işletiyor. Tarım arazileri, geçimini ondan sağlıyor. Bir sabah uyandıklarında hiçbir tebligat olmadan, hiçbir bildirim yapılmadan ki muhtarlıkların bile haberi yok bütün o yıllardır kuşaktan kuşağa kullandıkları tarım arazileri satışa çıkarılmış ihale usulüyle. Ve rakamlar korkunç . Orada herhangi bir istimlak yaptığınızda bin lira iki bin lira teklif eden devlet onların satışa çıkarılmasındaki bedeli dönüm başına üç milyon lira, dört milyon lira koymuş. Ve adamların yıllardır buğday ektiği, tarım yaptığı o araziler 20 milyona, 30 milyona, 40 milyon liraya satışa çıkarıldığıyla karşı karşıya kalıyorlar ve perişan bir haldeler. Devlet kendi vatandaşına bu kadar zulüm yapmaz. Maalesef artık devlet yönetimi, maalesef o liyakatsızlık, o beceriksizlik, maalesef vatandaşa, kendi vatandaşına zulüm yapar hale dönüşmüş" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece'de parti ilçe teşkilatlarını ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelen Yüksel, Çatalca'da vatandaşların dertlerini dinledi. CHP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nda konuşan Yüksel şunları söyledi:

"DEVLET YÖNETİMİ KENDİ VATANDAŞINA ZULÜM YAPAR HALE DÖNÜŞMÜŞ"

"Cumhuriyet Halk Partisi sadece siyasal bir örgütlenme değildir. Cumhuriyet Halk Partisi bu topraklarda siyasal örgütlenmenin yanı sıra aynı zamanda millete ait psikolojik örgütlenmeyi de yapan bir siyasi partidir. Çünkü bilirsiniz ki hem devlet hem millet yurttaşlarımızın tamamı ortak bir psikolojiyle, ortak bir ruh haliyle, ortak bir tasavvurla, ortak bir tarih ülküsüyle, ortak bir siyasal paradigma ile, onun değerleriyle, onun birikimleriyle birlikte hareket etmek durumundadır. Cumhuriyet Halk Partisi bu topraklarda bunu sağlayan bir siyasi partidir. Onun için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.

Mesela Çatalca ve Silivri'den geliyorum. Düşünebiliyor musunuz? Yıllardır köylü orada kuşaktan kuşağa kendine geçen toprakları zilliyet hakkıyla işletiyor. Tarım arazileri, geçimini ondan sağlıyor. Bir sabah uyandıklarında hiçbir tebligat olmadan, hiçbir bildirim yapılmadan ki muhtarlıkların bile haberi yok bütün o yıllardır kuşaktan kuşağa kullandıkları tarım arazileri satışa çıkarılmış ihale usulüyle. Ve rakamlar öyle korkunç ki orada herhangi bir istimlak yaptığınızda bin lira iki bin lira teklif eden devlet onların satışa çıkarılmasındaki bedeli dönüm başına üç milyon lira, dört milyon lira koymuş. Ve adamların yıllardır buğday ektiği, tarım yaptığı o araziler 20 milyona, 30 milyona, 40 milyon liraya satışa çıkarıldığıyla karşı karşıya kalıyorlar ve perişan bir haldeler. Devlet kendi vatandaşına bu kadar zulüm yapmaz. Maalesef artık devlet yönetimi, maalesef o liyakatsızlık, o beceriksizlik, maalesef vatandaşa, kendi vatandaşına zulüm yapar hale dönüşmüş.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ BUNUN KARŞISINDA SESSİZ KALAMAZ"

Cumhuriyet Halk Partisi bunun karşısında ve buna benzer olaylar karşısında sessiz kalamaz. Her birimiz bu duyduğumuz toplumun aleyhine olan, insanlarımızı mağdur eden her bir olayın karşısında tüm örgütlerimizle bir kere ayakta olacağız ve önce bileceğiz ki Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimseden küçük bir organizasyon değildir. Bırakınız siyasi partileri, bırakınız kişileri Gazi Mustafa Kemal Atatürk şu cümlesiyle bence olayı bir çerçeveye oturtmuştur. Kendine hiçbir şeyi emanet etmezken partiyi emanet etmesi aslında o... biz yoksak Cumhuriyet Halk Partisi yok, biz olmazsak Cumhuriyet Halk Partisi'den bir şey olmaz diyen o haddini aşan, tarihini unutan, o birikimlerini unutan, o bütünden ayrıldığında onun bir parçası olduğunun haberi bile olmayan o bazı arkadaşlar var ya, o haddini aşan bazı arkadaşlar, onları da çok kısa zamanda tarihin karanlık sayfalarında yerinin alacağını göreceksiniz. Onun için onlara şunu hatırlatmayı bir sorumluluk olarak görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinden daha büyük olmadan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkeye, bu millete kazandırdıklarından daha büyük işler yapmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal birikiminden daha büyük birikimleriniz olmadan ve her şeyden önemlisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir lideriniz olmadan hiç kimse bu topraklarda Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha büyük olduğunu iddia edemez. Tarihimize, birikimlerimize sahip çıkarak ve onu her fırsatta yurttaşlarımıza hatırlatarak her birimiz sahada daha fazla olmaya çalışacağız. Ben bu vesileyle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Böylesine kaotik bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nden vazgeçmeyenlersiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne olduğunu çok iyi bilenlersiniz. Yakın zamanda partinizin büyüklüğünü herkes çok yakın zamanda idrak edecek. Onun için her birinize bir kez daha çok teşekkür ediyorum"

Kaynak: ANKA