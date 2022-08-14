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CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel Hayatını Kaybetti

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel Hayatını Kaybetti

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel, yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel, yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Halil Küzel'in vefat haberini, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. Kaftancıoğlu, "Bir yol arkadaşımızı daha zamansız kaybettik. Kelimeler anlamsız. Geçirdiği Covid sonrası bir türlü toparlanamayan, uzun bir süredir tedavisi devam eden yol arkadaşımız, yoldaşımız, İl Başkan Yardımcımız Halil Küzel'i kaybettik. Çok, çok üzgünüm. Geniş ailemizin başı sağ olsun" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabında yayınlanan taziye mesajında da şunlar kaydedildi:

"İl Başkan Yardımcımız Halil Küzel'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, sevenlerine ve tüm İstanbul örgütümüze baş sağlığı diliyoruz."

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Koronavirüs İstanbul Güncel Haberler

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