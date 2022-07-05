CHP Heyeti Başbağlar'da Olacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Heyeti Başbağlar'da Olacak

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
CHP Heyeti Başbağlar'da Olacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ve CHP Erzincan İl Örgütü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle 29 yıl önce Başbağlar'da katledilen 33 vatandaş için düzenlenen anma törenine katılacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ve CHP Erzincan İl Örgütü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle 29 yıl önce Başbağlar'da katledilen 33 vatandaş için düzenlenen anma törenine katılacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP heyeti ile birlikte yapacakları ziyaret ve katliamın yıl dönümü sebebiyle yazılı basın açıklaması yaptı. Ağbaba'nın açıklaması şöyle:

"Başbağlar, 29 yıldır dinmeyen bir acıyı yaşıyor. Bu katliamı yapanlar sadece öldürmekle kalmadı; Başbağlar'da yakınlarını yitirenlere ömür boyu dinmeyen bir acı bıraktı.

Bu katliamı yapan zihniyeti, PKK terörünü lanetliyor; hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. 2 Temmuz'da Madımak'ta 33 aydını yakanlarla 5 Temmuz'da Başbağlar'da masum insanları katledenler arasında hiçbir fark yoktur. Başbağlar'da masum insanlara sıkılan 33 kurşun, tüm insanlığa sıkılmıştır. Toplumsal farklılıkları kullanılarak, düşman kamplar yaratmak isteyenlerin oyunlarını bozmanın tek yolu, Madımak'tan başlayarak tüm bunların gerçek sorumlularını, ucu kime nereye varırsa varsın, açığa çıkarmaktır. Bu karanlık odakları tek tek açığa çıkacak toplumsal iradeyi ortaya koymaktır."

Başbağlar'a gidecek olan CHP heyeti, Başbağlar'da saat 11.00'da anma törenine katılacak.

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Veli Ağbaba Tokat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title