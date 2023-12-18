CHP Heyeti, Denizli'deki Krom Madenindeki Kazayı İnceledi

CHP heyeti, 2 kişinin hayatını kaybettiği Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki krom madeninde yaşanan kazaya ilişkin incelemelerde bulundu. Ocağın önünde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Son aylarda daha çok kazalarla anılan kömür madenciliğinin yanında metal madenlerinde de mühendislerin ve maden işçilerin canını alan kazaları, felaketleri hep birlikte yaşıyoruz. Bir temel altyapı eksikliği var ve aynı zamanda da yerinde denetim konusunda da eksiklikler dikkat çekiyor. Maden ocağında da bir göçük olup kaza yaşandıysa da madenciyi suçlu ilan ediyorlar. AK Partili yetkilinin sorumlu tutulduğu bir olay bölgede yaşanmıyor ve bu da hayatın olağan akışına aykırı bir durum" dedi.

CHP heyeti, 2 kişinin hayatını kaybettiği Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki krom madeninde yaşanan kazaya ilişkin incelemelerde bulundu. Ocağın önünde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Son aylarda daha çok kazalarla anılan kömür madenciliğinin yanında metal madenlerinde de mühendislerin ve maden işçilerin canını alan kazaları, felaketleri hep birlikte yaşıyoruz. Bir temel altyapı eksikliği var ve aynı zamanda da yerinde denetim konusunda da eksiklikler dikkat çekiyor. Maden ocağında da bir göçük olup kaza yaşandıysa da madenciyi suçlu ilan ediyorlar. AK Partili yetkilinin sorumlu tutulduğu bir olay bölgede yaşanmıyor ve bu da hayatın olağan akışına aykırı bir durum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz ile CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı'dan oluşan CHP heyeti, 16 Aralık'ta Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki krom madeninde yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili maden sahasında incelemelerde bulundu. Maden ocağı önünde açıklamalarda bulunan Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

"TEMEL ALTYAPI EKSİKLİĞİ VAR VE YERİNDE DENETİMLER KONUSUNDA EKSİKLİKLER DİKKAT ÇEKİYOR"

"İşletme yer seviyesinde bir tepenin içinde bin 100'üncü bir ara tahkimatın çökmesi nedeniyle 2 madencimizin canını alındığı bir yer oldu. Bugün itibarıyla da ifadeler alınmaya devam ediliyor. Son aylarda daha çok kazalarla anılan kömür madenciliğinin yanında metal madenlerinde de mühendislerin ve maden işçilerin canını alan kazaları, felaketleri hep birlikte yaşıyoruz. Bir temel altyapı eksikliği var ve aynı zamanda da yerinde denetim konusunda da eksiklikler dikkat çekiyor.

Bulunduğumuz maden ocağında da MAPEG ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iki ay süresinin içinde iki kez denetime geldiği söyleniyor. Geçtiğimiz haftalarda da Eti Bakır Madenköy işletmesinde de bir göçük olmuştu. Orada da madencilerimiz hayatını kaybetmişti. Orada bir buçuk ay önce bir denetim yapılmıştı. 14 Ekim 2022 tarihinde Amasra grizu faciasında da 1 hafta öncesinde denetim yapılmıştı. Bu denetimler yapıldıktan hemen sonra bu kazaların yaşanması denetimlerin uygun şekilde yapılmadığını da bize gösteriyor ve AK Parti'nin iktidarda kaldığı tüm sürenin içinde her ne hikmetse yaşanan bu kazaların bütün sorumluluğu buradaki maden mühendislerine ve maden işçilerine çıkarılıyor. AK Parti döneminde bir uçak düştüyse ve pilot hayatını kaybettiyse suçluyu pilot ilan ediyorlar. Tren kaza yaptı, makinist hayatını kaybettiyse makinisti suçlu ilan ediyorlar. Maden ocağında da bir göçük olup kaza yaşandıysa da madenciyi suçlu ilan ediyorlar. AK Partili yetkilinin sorumlu tutulduğu bir olay bölgede yaşanmıyor ve bu da hayatın olağan akışına aykırı bir durum. Biz bölgeye geldik. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in talimatıyla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Gölge Bakanımız Genel Başkan Yardımcımız Gamze Taşcıer, Denizli Milletvekilimiz Şeref Arpacı ve ilçe başkanımız, ilçe ve il yöneticilerimizle birlikte bölgedeyiz. Konunun tüm ayrıntılarıyla birlikte açığa çıkarılması ve sorumluların tespit edilmesi için mücadeleyi sürdüreceğiz."

"NE YAZIK Kİ ÖLÜMLERİN SONUCUNDA HATALAR GENELDE ÖLEN KİŞİLER OLARAK TESPİT EDİLİYOR"

CHP Denizli Milletvekili Arpacı da konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Bizim için en dikkat çekici konu, ne yazık ki madenin iki ay önce denetimden geçmiş olması ve bu kazaların da hemen denetimden sonra meydana geliyor olması da kafalarda soru işareti bırakıyor. Bizler de CHP milletvekilleri olarak bu kazaların iş kazası mı, yoksa cinayet mi olduğunun tespiti ve takibini yapmak üzere bugün buraya geldik. Türkiye'deki bütün madenlerde denetimlerin artması gerektiğini ve işi bilen insanların işin başında olması gerektiği inancındayız. Ne yazık ki ölümlerin sonucunda hatalar genelde ölen kişiler olarak tespit ediliyor. En azından bu madenimizde bu şekilde olmaması için konunun takipçisi olacağız."

"BİR İŞ SÜREKLİ CAN KAYBIYLA ORTAYA ÇIKIYORSA ORADA BİR KAZA DEĞİL, BİR CİNAYET VAR DEMEKTİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Gölge Bakanı Gamze Taşcıer, ocak önünde şunları söyledi:

"Maden iş kolunda her gün 53 iş kazası gerçekleşiyor. Yine bir maden ocağı ve yine iki madencinin hayatını kaybettiği bir olay söz konusu. Elbette ki bir iş sürekli can kaybıyla ortaya çıkıyorsa orada bir kaza değil, bir cinayet var demektir. İşte biz de bugün bunu araştırmak için Denizli'ye geldik. Maden ocağında araştırmalarda bulunduk, görevlilerden bilgi aldık ve bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu bir iş kazası mı, iş cinayeti mi? Aydınlanana kadar da süreci takip edeceğiz. Umuyoruz ki gerekli önlemler alınmıştır ve bundan sonra da alınmaya devam edecektir. Yoksa ölen madencilerimizin bir sayıdan ibaret olmadığını, geride gencecik eşlerin, çocukların kaldığı gerçeğiyle karşı karşıya kaldığımızı unutmamamız gerekiyor. Bizler CHP olarak bütün bu süreçlerin takipçisi olacağız ve gerçek suçlular ortaya çıkana kadar da bu takibimizi sürdüreceğiz."