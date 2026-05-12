CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel: "Karanlığı Yırtıp Atmak İçin Bir Kez Daha İktidara Talibiz"

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, içinde bulunulan dönemde herkesin evlatlarının, anne ve babasından daha fakir olduğuna dikkati çekerek, "Herkesin evladının geleceği kendi geleceğinden daha karanlık. İşte bu karanlığı yırtıp atmak, bu umutsuzluktan gençleri kurtarmak, dünyadaki gençler nasıl umutla bakıyorsa yarınlarına, öyle bir Türkiye'yi inşa etmek, evlatlarına dünyanın öbür ucunda değil öz vatanlarında hayal kurmak için bir kez daha iktidara talibiz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, bu hafta Engelliler Haftası, Hemşireler Günü, Eczacılık Günü ve Çiftçiler Günü olduğunu anımsatarak, geçen hafta SAHA 2026 Fuarı'nı ziyaret ettiğini belirtti. Özel, şunları kaydetti:

"Aselsan'dan Havelsan'a, TUSAŞ'ımızdan TÜBİTAK'ımıza kadar tüm kurumlarımızı ve bu ekosisteme katkı sağlayan, çok önemli görevler yapan şirketleri, pırıl pırıl mühendis gözleri pırıl pırıl, gencecik insanları gördük. Çok önemli saatler geçirdik orada. ve elbette savunma sanayini bir partiye, bir döneme mal edenlere rağmen 1973'te kurulan TUSAŞ'ı Cumhuriyet'in ilk yıllarında gökleri işaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayarak TUSAŞ'taki büyük atılımla birlikte bugünlere kadar nasıl geldiğimizi konuştuk. Kimin emeği varsa katkısı varsa ayırmadan, sakınmadan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Orada da kimseyi ayırmadan ziyaretlerde bulunduk. Şöyle karşılaşmalar oldu 2-3 standda bir, 'Beni tanıdın mı?' 'Tanıyor gibiyim.' 'Ben Balyoz'dan içeride yattım. Siz ziyaretimize gelmiştiniz.' 'Beni tanıdın mı?' 'Tanıyor gibiyim.' 'İzmir Askeri Casusluk siz olmasaydınız ortaya çıkmazdı. Bizi o iftiradan mecliste siz anlattınız. Veli Ağbaba anlattı. CHP milletvekilleri anlattı.' 'Ergenekon'da siz yanımızdaydınız.' O dönemler pırıl pırıl pırıl pırıl Türkiye için çalışan Cumhuriyetçi, Atatürkçü, milliyetçi subayları birileri özellikle bir başsavcının, Zekeriya Öz'ün patronajında 'Arkanda ben varım' diyen Tayyip Erdoğan'ın haberi, bilgisi dahilinde övüne övüne 'Darbecileri temizliyoruz' diye. O gün biz bu taraftaydık, doğrusunu söylüyorduk. Sayın Erdoğan öbür taraftaydı ve cellatları savunuyordu. Biz cellatların elinden Ergenekon, Balyoz ve çeşitli kumpaslarla katledilmeye çalışılanları savunduk ve kurtardık. Gün oldu o cellatlar Erdoğan'ın karşısına çıkıp darbeye karıştılar. Orada bile parlamentoyu savunduk. Yapılan zulümleri gördük ama sandığa sahip çıktık."

"BURADAN TARİHİN ÖNÜNE ŞERH DÜŞÜYORUM"

Bugün yeni cellatlar, yine Erdoğan arkasında, yine bu ülkenin yarınları için çalışmak isteyen pırıl pırıl insanlar o gün nasıl o günkü Genelkurmay Başkanı'na da, Ahmet Tatar'a da, Askeri Casusluk'taki prırıl pırıl subaylara da sahip çıkarken ne kadar eminsek aynı inançla aynı karaklılıkla o gün FETÖ'nün saldırısında doğru tarafta duranlar olarak bugün 19 Mart darbesi ve Akın Gürlek'in yargı çetesine karşı dimdik aynı yerde, aynı tarafta duruyoruz. Biz o gün doğruları savunurken 'Ateş olmaya yerden duman çıkmaz' diye bağıranlar, sonra önlerine baktılar, gözlerini kaçırdılar bizden o kürsülerde. Biz bir gün gelecek ve haklılığımız ortaya çıkacak demiştik. Bugün bir daha söylüyorum bu kürsüden değil çünkü o gün bu kürsüde olmayacağız, muhalefet kürsüsünden değil ama iktidar kürsüsünden, bir kez daha sizlerin ve milletimizin karşısına çıkıp 'Biz yine doğru tarafta durduk. Dürüst insanları savunduk. Suçsuzları savunduk. İftiracılara karşı baş eğmedik, gerekirse baş verdik ama eğilmedik' diyeceğimiz güne kadar buradan tarihin önüne şerh düşüyorum. Bir daha çıkacağım ve bugünü hatırlatacağım.

"SANDIĞA, SEÇME HAKKINA VE SEÇTİKLERİNE SAHİP ÇIKANLARA HELAL OLSUN, SELAM OLSUN"

Cezaevinde evladından ayrılmış Onursal'ı, tarihin en büyük iftirasına kurban gitmiş Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edersin, Balyozdakiler gibi o dönemde kendi dertlerine yanmayıp bizimkiler 'İnfaz koruma memurlarının sorunlarını söyleyin' der. İçeride yatmışlar çıkmışlar. Fuarda gezdik. En çok su mesajı verdiler: 'Özgür Bey siz söyleyince etkili oluyor. Aman söyleyin. Aman tekrar edin. Askeri sağlık sistemini lağvettiler. Askeriyeleri kaldırdılar. Asker vuruluyor. Harp cerrahisi bilen kimse yok. Boşu boşuna uzuvlar kaybediliyor. Evlatlar kaybediliyor. Yarın bir savaş olur bedelini ağır öderiz. Askeri hastaneleri açsınlar. Askeri sağlık sistemini kursunlar.' Ne diyeyim? Öylesi iyi insanlar ki, içlerinde kin değil yine bu ülke için sorumluluk biriktirmişler. Cumartesi Rize tarihinin en büyük mitinglerinden birini gerçekleştirdik. Adalet ve demokrasi için 108'inci eylemde Rize'de bulunduk. Partimize yönelik saldırılara en güzel cevabı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketinde Rize'de yıllardır o boyutta dolduramadığı meydanı dolduran kendi hemşehrileri verdi. Teşekkür ediyorum Rizelilere, Karadeniz'in yiğit insanlarına. Bugünkü karşılamanız her hafta sonu bir başka şehirde eski deyimiyle AK Parti'nin ama yeni haliyle milletin kalelerinde meydan meydan demokrasi büyütenlere, dosta güven, olmayana kaygı verenlere ve Atatürk'ten emanet Cumhuriyet'in en önemli kazanımı sandığa, seçme hakkına ve seçtiklerine sahip çıkanlara helal olsun, selam olsun.

"BU ENFLASYON 28 BİN LİRA OLARAK İLAN EDİLEN ASGARİ ÜCRET 4 BİN LİRAYI ALDI GÖTÜRDÜ"

Özel, CHP'nin saha çalışmalarından kesitleri grup toplantısında izleterek "Sizler sahaya gittikçe, milleti dinledikçe, millet söyledikçe onların sesini Türkiye'ye duyurmak ve onların derdini bildiğimiz gibi çözümlerini söylemek ve onlar için iktidara yürümek, iktidar olup bu haksızlıkları sona erdirmek boynumuzun borcudur. Görev bizdedir. Sorumluluğumuzun farkındayız" dedi.

Özel şöyle devam etti:

"Artık ne yazık ki vatandaşlarımız bayramı umutla karşılamıyor. Hatta 'Bayram gelmiş neyime' sözü bayramla ilgili umut söyleyen cümlelerin yerine geçmiş durumda. Yıllık enflasyon yüzde 32,4'e yükseldi. Dört ay önce 30'un biraz altındayken yıl sonunda 16'ya düşecek demişlerdi. 30'dan 16'ya doğru düşeceğini iddia ettikleri enflasyonu dört ayın sonunda yıllık 32,4'e getirdiler. Son dört aydaki enflasyon yüzde 14,6. Geçen sene bir miktar enflasyonda bu seneyle kıyaslandığında daha fazla düşüş olduğu için bir yıllık enflasyona yüzde 2,5 olarak yansındı. Ancak bu sene her ay üst üste binen enflasyonlar büyük bir tehlikeye dikkat çekiyor. Yüzde 14,6 ile bir yılda hedeflenen yüzde 16'lık enflasyonu dört ayda tüketmiş, dört ayda oraya ulaşmış noktadayız. Bundan sonra enflasyondaki her artış kar topu gibi büyüyerek fiyatları daha yüksek maaşları daha yetersiz bir hale getirecek. Bir aylık enflasyonumuz, nisan ayı enflasyonumuz yüzde 4,2 olarak gerçekleşti. Yani dünyadaki 100 ülkenin bir yıllık enflasyonundan fazla. 'Enflasyon bütün dünyada sorun' diyorlar, dünyadaki 100 ülke bir yılda bizim bir ayda yaşadığımız enflasyondan azını yaşıyor. O yüzden dünyanın gelişmiş ülkelerinde böyle bir sorun yok. Kaldı ki işsizlikte, yüksek enflasyonda, yüksek faizde, yoksullukta, gelir ve vergi adaletsizliğinde Avrupa birincisiyiz. Açlık sınırının 35 bin yoksulluk sınırının 113 bin lira olduğu bir ülkede 28 bin liraya ev geçindirmeye çalışan emekçilerin, 20 bin liraya hayatta kalmaya çalışan emeklilerin ülkesindeyiz. Ve bu enflasyon dört ay önce verilen emekli aylığından 20 bin liradan 3 binlirayı aldı götürdü bile. Bu enflasyon 28 bin lira olarak ilan edilen asgari ücret 4 bin lirayı aldı götürdü bile."

"47 YIL SONRA BİR KEZ DAHA VE 100 YIL ÖNCE OLDUĞU GİBİ CHP TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİ"

Ve iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Gelmeye devam ediyor. En önemli sorunlardan bir tanesi gıda enflasyonu. Dünyanın 17 katı bir gıda enflasyonuyla boğuşmak durumundayız. Bu ülkede eğer anneden ve babadan miras kalmıyorsa artık kendi emeğiyle çalışan bir gencin mesleği ne olursa olsun çok istisnai durumlar ya da yurt dışına gidenler hariç mesleği ne olursa olsun öğretmen, memur, asgari ücretli, uzman çavuş, özel sektör çalışan biri, mavi yakalı, beyaz yakalı olsun çalışan birinin çalışarak bir araba alması, bir ev alması mümkün değil. Onların anneleri, babaları ikisi de çalışıyorsa beş yılda arabayı alıyorlardı, 10 yılda bir ev, bir araba sahibi oluyorlar. Hiç olamayan emekli ikramiyesiyle alamadığı evi alıyordu, başını sıkıyordu. Öyle bir dönemdeyiz ki anneden babadan miras değilse ev hayal, araba hayal. Öyle bir dönemdeyiz ki hepimizin evlatları kendinden daha uzun boylu, babalardan daha yakışıklı annelerden daha güzel ama ilk kez yaşıyoruz ki herkesin evladı kendinden daha fakir. Herkesin evladının geleceği kendi geleceğinden daha karanlık. İşte bu karanlığı yırtıp atmak, bu umutsuzluktan gençleri kurtarmak, dünyadaki gençler nasıl umutla bakıyorsa yarınlarına, öyle bir Türkiye'yi inşa etmek, evlatlarına dünyanın öbür ucunda değil öz vatanlarında hayal kurmak için bir kez daha iktidara talibiz. 47 yıl sonra bir kez daha ve 100 yıl önce olduğu gibi CHP Türkiye'nin birinci partisi."

