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CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal: 'Erdoğan'ı çok daha fazla üzeceğiz'

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CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt vererek, 31 Mart seçimlerinde 11 büyükşehiri CHP'nin alacağını söyledi.

HABER: TAMER ARDA ERŞİN- KAMERA: MEHMET MEHMETLİOĞLU

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, "Dün, Erdoğan'ın bir açıklaması olmuş ' İstanbul yeniden' diye ve büyükşehirleri de alacağını ifade ediyor. Biz 31 Mart akşamı Erdoğan'ı çok daha fazla üzeceğiz çünkü o 11 büyükşehri biz yeniden alacağız. Kendisini Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce muhalefete 'Adayınız kim' diye soruyordu. Şimdi görüyorum ki İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de, Adana'a bırakın aday çıkarmayı CHP'den nasıl daha az fark yemeyip de rezil olmayız diye aday belirlemeye çalışıyor. Çünkü o şehirleri alamayacağını o da çok iyi biliyor. O akşam Erdoğan'ı çok daha fazla üzeceğiz" dedi.

CHP'nin Antalya'daki TBMM Grubu 28'inci Dönem 1'inci Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, bugün sona eriyor. CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Bucu Köksal, Antalya kampını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

CHP'nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için yeni bir eylemlilik süreci başlatacağını belirten Köksal, şunları söyledi:

"Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi kararını tanımaması, uygulamaması ve bu kararı veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlayan yargıda darbe olarak nitelendirdiğimiz büyük bir yargı krizi var. Buna ilişkin CHP olarak 21 gün, 500 saat adalet nöbeti tuttuk, TBMM Genel Kurulu'ndan ayrılmadık.

"TOPLUMUN HER KESİMİNE YAYARAK ETKİLİ BİR EYLEM PLANINI ORTAYA KOYMAK ADINA MİLLETVEKİLLERİMİZ GÖRÜŞLERİNİ İFADE EDİYORLAR"

Şimdi de önümdeki süreçte bu adalet nöbetini, yargıya yapılan darbeye karşı CHP'nin göstermiş olduğu tepkiyi daha çok kitleselleştirerek, toplumun her kesimine yayarak etkili bir eylem planını ortaya koymak adına milletvekillerimiz görüşlerini ifade ediyorlar.

Önümüzde bir bütçe var, 11 Aralık'ta Meclis Genel Kurulu'na gelecek. 11-24 Aralık bir bütçe maratonumuz var. Bir taraftan milletvekillerimizin bütçe görevlendirmeleri ve akabinde de yerel seçimlere ilişkin aday belirleme yöntemleriyle ilgili illere görevlendirilecek milletvekilli arkadaşlarımız var. Önümüzdeki yol haritasını birlikte sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in başkanlığında çizmeye çalışıyoruz.

"BİZ 31 MART AKŞAMI ERDOĞAN'I ÇOK DAHA FAZLA ÜZECEĞİZ ÇÜNKÜ O 11 BÜYÜKŞEHRİ BİZ YENİDEN ALACAĞIZ"

Dün, Erdoğan'ın bir açıklaması olmuş 'İstanbul yeniden' diye ve büyükşehirleri de alacağını ifade ediyor. Biz 31 Mart akşamı Erdoğan'ı çok daha fazla üzeceğiz çünkü o 11 büyükşehri biz yeniden alacağız. Kendisini Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce muhalefete 'Adayınız kim' diye soruyordu. Şimdi görüyorum ki İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de, Adana'a bırakın aday çıkarmayı CHP'den nasıl daha az fark yemeyip de rezil olmayız diye aday belirlemeye çalışıyor. Çünkü o şehirleri alamayacağını o da çok iyi biliyor. O akşam Erdoğan'ı çok daha fazla üzeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Burcu Köksal İstanbul Yargı Adana İstanbul Politika Güncel Haberler

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