CHP Genel Başkanı Özgür Özel, il belediye başkanlarına seslendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il belediye başkanlarına "Sizin yapacağınız hizmetin doğuracağı memnuniyet, oradaki Cumhuriyet Halk Partisine bu seçimde oy vermemiş AK Parti'li, MHP'li seçmene 'Bakın yanı başımızda ne güzel işler oluyor' dedirtmeli." diye seslendi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla partisinden seçilen 21 il belediye başkanıyla bir araya geldi.

Özel, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde partilerinin önemli bir başarıya imza attığını belirterek, "Partimizi hep beraber 47 yıl sonra 1. parti yaptık." dedi.

Yerel seçimlerde Türkiye'de siyasetin millet eliyle yeniden dengeye kavuşturulduğunu ifade eden Özel, milletin, bir kişinin her şeye karar verdiği ve 5 yıl boyunca kimsenin bir şeye karışamadığı bir süreci doğru görmediğini dile getirdi.

Vatandaşların yoksulluk ve yalnızlık hissi yaşadığını, her alandaki adaletsizlikten rahatsızlık duyduğunu ifade eden Özel, "Burada seçmenin feraseti devreye girdi ve seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisini elbette iktidar ortağı yapmadı ama iktidara ortak yaptı. Geneldeki iktidarı yerelden dengeledi." diye konuştu.

Özel, AK Parti'den farklarının Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği diye markalaştıracakları bir bütünsellik içinde davranmaları olduğunu söyledi.

Kırsal kalkınmada 70'lerden başlayan CHP belediyeciliği projelerinin, son dönemlerde önemli başarılara imza attığını belirterek, belediyelerde yaptıkları hizmetlerin partisine genel iktidarı da getireceğini ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Sizin yapacağınız hizmetin doğuracağı memnuniyet, oradaki Cumhuriyet Halk Partisine bu seçimde oy vermemiş AK Parti'li, MHP'li seçmenin 'Bakın yanı başımızda ne güzel işler oluyor' dedirtmeli. ya da 'Bakın onlar bölgelerindeki sütleri topluyor, köylüye yardımcı oluyor, tohum ve gübre desteği veriyor, kurdukları kooperatiflerle konut sorununa çözüm üretiyorlar. Sadece kendileri yapmıyor, yapılmasına ön ayak oluyorlar' dedirtmeli. Çünkü il belediye başkanı o kentin çevre mühendisidir, o kentin en önemli kanaat önderidir."

"Biz tertemiz beyaz bir sayfayız"

CHP Genel Başkanı Özel, bu dönem Bilecik, Edirne ve Afyonkarahisar Belediye Başkanlarının kadın olmasının önemine işaret ederek, "Onlarla dayanışma halinde olmak, onları başarılı kılmak, hem Türkiye'de hem Cumhuriyet Halk Partisindeki kadın siyasetçilerin gelecekte üstleneceği görevler açısından da son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta bir tasarruf genelgesi hazırladıklarını hatırlatan Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Size yolladığımız hem tasarruf genelgesi hem de atamalar noktasında akrabalık ilişkilerine dikkat edilmesi ve bundan uzak durulmasıyla ilgili yaklaşım AK Parti'nin yolladığı genelgeden ilerdedir. Adalet ve Kalkınma Partisiyle aramızdaki fark şu: Biz tertemiz beyaz bir sayfayız. Kurşun kalemle, dolma kalemle bir nokta koysanız herkesin haberi oluyor, herkes onu konuşuyor. Adalet ve Kalkınma Partisinin bugünkü 20 yıllık pratiği kir göstermeyen koyu gri bir kağıt. Üzerinden ne olsa kimse onu konuşmuyor. O yüzden sizin çok büyük hassasiyet göstermeniz gerekiyor.

Geçtiğimiz haftalarda şunu gördük; yapılan atamalarda, sanki kendi belediyelerinin her tarafı böyle değilmiş gibi, uzaktan yakından bir akrabalık ilişkisini köpürtüp, büyütüp 'Bakın Cumhuriyet Halk Partisi de aynı şeyi yapıyor'. Kafada yaratmaya çalıştıkları algı şu: Bunların birbirinden farkı yok. Kendi durumlarını inkar etmiyorlar, onu millet kanıksamış. İnanın belediye başkanlarımız büyükşehirlerde 45-50 makam aracı iade ediyor. Bunların bir kısmı 31 Mart'tan önce Adalet ve Kalkınma Partisinin kadın kolları, gençlik kolları ya da il ilçe başkanlarına tahsis edilmiş. Hiçbirisi yok ki bir yakını bir belediyede çalışmasın. Birkaç tane olumsuz örneği yaşadık bunu da kabul etmeliyiz. Bunları da geri aldırdık. Bu konuda hepinizden anlayış bekliyoruz. Hepinizden üst düzeyde dikkat bekliyoruz."

Özel, partilerinin mazeret üretmeyen hizmet üreten bir anlayışa sahip olduğunu dile getirerek, seçimlerde gösterdikleri başarı için belediye başkanlarına teşekkürlerini iletti.