CHP Genel Başkanı Özgür Özel, darp edilen hakemle görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca tarafından darp edilen futbol hakemi Halil Umut Meler ile telefonda görüştü. Özel, Meler'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaşanan olayın büyük bir utanç olduğunu belirtti ve desteklerini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca tarafından dün sahada darp edilen FIFA kokartlı futbol hakemi Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca tarafından dün sahada darp edilen FIFA kokartlı futbol hakemi Halil Umut Meler'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özgür Özel, sahada yaşanan tablonun büyük bir utanç olduğunu belirterek, bu tabloya engel olunamadığı için hep birlikte sorumlu olduklarını ifade etti. Özel, bu yaşanan vahim olayın bir milat olmasını ve bu olaydan ibret alınmasını temenni ederken, CHP'nin ve tüm Türkiye'nin Meler'in yanında olduğunun altını çizdi.