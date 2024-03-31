CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Seçimin huzur içinde tamamlanması için herkesin sakin olması gerekiyor

HABER: GİZEM ÇETİNKOL KAMERA: KERİM UĞUR

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sürecinin büyük olumsuzluklar yaşanmadan sona erdiğini hatırlatarak bugün de herkesin sakinliğini koruyarak, itidalli davranarak seçimin huzur içinde tamamlanmasına katkı sağlaması gerektiğini ifade etti. CHP Genel Başkanı Özel, "Elbette sevinç gösterileri olacaktır, taşkınlıktan uzak durmayı ve bu seçimin kaybedeninin olmadığını hatırlatmak isterim. Sevinç gösterileri sırasında başkalarını üzmek ve rencide etmek Türkiye'nin birlik ve beraberliğine zarar verir" dedi.

Özgür Özel Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda oyunu kullandı. 1174 nolu sandıkta eşi ve kızıyla birlikte oyunu kullanan Genel Başkan Özgür Özel, daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. "Öncelikle bu demokrasi şölenine katkı veren herkese teşekkür ediyoruz" diyen Özel, seçim sürecini dikkatle takip ettiklerini bildirerek şunları söyledi:

"ÇOK ÜZÜCÜ OLAYLAR OLMADAN BUGÜNE KADAR GELDİK"

"Türkiye'deki başta muhtar adayları olmak üzere hangi siyasi partiden olursa olsun yönetim noktasında iddia koyan, aday olan ve seçmenden oy isteyen herkese başarılar diliyoruz. Geçmiş süreçlerde elbette siyasi tartışmalar oldu, şikayet ettiğimiz haksızlıklar oldu ancak çok büyük aksilikler olmadan, çok büyük kazalar olmadan, çok üzücü olaylar olmadan bugüne kadar geldik. Dün Bursa'da yaşanan bir olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yüksek Seçim Kurulunu takip ediyoruz. Sayın Başkanın ifadesiyle şu ana kadar Türkiye'de seçimin sorunsuz ilerlediği söyleniyor."

"BAŞKALARINI RENCİDE ETMEK BİRLİĞE, BERABERLİĞE ZARAR VERİR"

"Zaman zaman seçimlerde tansiyon yükselebilir. İstenmeyen olaylara gebe birtakım durumlar ortaya çıkabilir. Herkese bugün sakinliğini koruması, itidalli davranmaları, seçimin huzur ve güven içinde gerçekleşmesini temenni ediyorum. Sandıklar açıldığı andan, sonuçlar ilan edilene kadar süreçte, özellikle kazanma sevinciyle kutlamalarla ilgi noktada tüm vatandaşlarımızı en önce silahlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Böylesi günlerde olmadık bir sevinç gösterisinde kullanılan bir kurşun bir hayatın kaybedilmesine, bir evladımızın kaybedilmesine sebebiyet verebiliyor. Silahlardan uzak durmayı öneriyorum. Yine partimize mensup veya bize oy atıp sonuçlardan memnun olacak kişiler, elbette sevinç gösterileri olacaktır, taşkınlıktan uzak durmayı ve bu seçimin kaybedeninin olmadığını hatırlatmak isterim. Sevinç gösterileri sırasında başkalarını üzmek ve rencide etmek Türkiye'nin birlik ve beraberliğine zarar verir."

"YARIN YÜZ YÜZE BAKACAĞIZ"

"Biz bugün belki sandıkta 20 milyon kişiyiz, 30 milyon kişiyiz ama yarın Türkiye'de hep beraber 84 milyon kişiyiz. Yarın yüz yüze bakacağız. Siyasiler de böyle yapacak, vatandaş da böyle yapacak. Seçim geride kalacak, hep birlikte önümüze bakacağız. Biz bir tanesi yanımda olmak üzere Türkiye'de her birinin Türkiye'de üstlendikleri görevi dört dörtlük yapacaklarına inandığım adaylarla halkımızın karşısındaydık. Dilimiz döndüğünce kampanyamızı yaptık. Ama bundan sonra karar milletin ve hepimiz bu karara saygılı olacağız. Bundan sonraki süreçle ilgili de dikkatle takip ediyoruz."

"SANDIK GÖREVLİLERİ YERLERİNDE"

"Özellikle biraz önce gencecik okul, kat sorumlularımız, sandık sorumlularımız ile merhabalaştık. Bu sabah saat 08.30 itibariyle partimden yapılan raporlamada Türkiye genelinde yüzde 98,5 oranında birinci sandık görevlilerinin gelip yerlerine oturduklarını, ortaya çıkan boşlukları, hastalık, çeşitli aksiliklerden dolayı, yedek arkadaşlarımızla doldurduğumuzu, şu anda adayımızın olduğu hiçbir yerde eksik sandık görevlimizin olmadığını öğrenmiş durumdayım. Bu benim adıma çok önemli bir veridir. Bunun tüm siyasi partiler açısından da böyle olmasını umut ederiz. Çünkü oy sandığa atılana kadar vatandaşın namusudur. Atıldıktan sonra hangi partiye atıldıysa o partinin namusudur. O şekilde oylar korunacak. Bundan sonraki süreçte hep birlikte başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bugün aramızda Ankara, İstanbul'dan çok sayıda misafir var. İlk kez genel başkan sıfatıyla oy kullanıyorum. Manisa yerel basınına 2009 yerel seçimlerinde kullandığım oydan beri bizi takip eden çok kıymetli arkadaşlara teşekkür ederim. O günden 15 yıl sonra bugün bu sefer genel başkan olarak oy kullandık. Ulusal basının çok değerli emekçileri ile birlikte buradayız, hep beraberiz. İlerleyen süreçte çok güzel bir ülkede, çok güzel bir Manisa'da hep birlikte yaşamayı ümit ediyoruz. Bir kez daha bugün bize eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Sonuçlar hayırlı ve uğurlu olsun."