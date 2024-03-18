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Özgür Özel: "Çanakkale, Atatürk'ün Önderliğinde Tarihin Seyrini Değiştirmiş Büyük Bir Destanın Adıdır"

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Çanakkale, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tarihin seyrini değiştirmiş büyük bir destanın adıdır. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yılında topraklarımızı düşmana teslim etmeyen kahramanlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Çanakkale, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tarihin seyrini değiştirmiş büyük bir destanın adıdır. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yılında topraklarımızı düşmana teslim etmeyen kahramanlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Özel mesajında şunları kaydetti:

"Çanakkale, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tarihin seyrini değiştirmiş büyük bir destanın adıdır. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yılında topraklarımızı düşmana teslim etmeyen kahramanlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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