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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde'de mera alanının JES projesi için kullanılmasını eleştirdi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde'de 850 dönümlük arazinin JES projesi için mera olmaktan çıkarılmasını eleştirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya seslenen Adem, "Artık kendinize gelin ve lütfen bu yanlıştan vazgeçin" dedi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde'de mera kapsamı dışına çıkarılan arazilerle ilgili açıklama yaptı. Alınan bu kararlarla hayvancılığın gelişmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Adem, karardan vazgeçilmesini istedi. Adem, "Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı, küçükbaş ve büyükbaş üreticilerinin desteklenip korunacağını, böylelikle hayvancılığın büyüyüp hayvan sayısının artacağını, halkımızın ucuz et yiyeceğini iddia ediyor. Ancak mera alanında olan yaklaşık 850 dönümlük araziyi JES projesi içine alıp mera kapsamı dışına çıkarıyor. Sayın Bakan, siz bu uygulamalarla mı çiftçilerimizi kalkındıracaksınız, hayvancılığı yükselteceksiniz? Maalesef yaptığınız uygulama tamamen yanlış ve sözleriniz boş olduğu görülüyor" dedi.

"BU YANLIŞTAN VAZGEÇİN"

Adem Bakan Yumaklı'ya seslenerek şöyle konuştu:

"Sayın Bakan 3,9 dolara ithal ettiğiniz hayvan kilosunu çiftçimize 6 dolardan satacağınızı söylüyorsunuz. Hem ticari anlamda para kazanıyorsunuz, hem de çiftçimizi mağdur ediyorsunuz. İthalattan vazgeçmediğiniz sürece, tarım arazilerini ve mera alanlarını kapsam dışına çıkarmadıktan sonra, ne hayvancılığımızı büyütebilirsiniz ne çiftçimizi koruyabilirsiniz ne de vatandaşlarımıza ucuz et yedirebilirsiniz. Bu uygulamaları çiftçimizin ve toplumumuzun vicdanına bırakıyorum. Sayın Bakan artık kendinize gelin ve lütfen bu yanlıştan vazgeçin."

Kaynak: ANKA / Güncel

Erhan Adem Niğde Tarım Çevre Politika Güncel Haberler

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