Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler

Erdoğan'dan "Neden diploma verdin?" eleştirilerine yanıt

 Erdoğan'dan 'Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?' sorusuna tek kelimelik yanıt

Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısını soran gazeteciye tek kelimelik yanıt
Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış

Narin cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek görüntü

CHP'den Erdoğan'a COP29 Eleştirisi: Maliyet 94 Milyon TL!

CHP'den Erdoğan'a COP29 Eleştirisi: Maliyet 94 Milyon TL!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Erdoğan'ın Bakü'de düzenlenen COP29 İklim Zirvesi'ne 1860 kişi ile gitmesini eleştirerek, bunun Türkiye bütçesine 94 milyon TL'ye mal olduğunu ve karbon ayak izi oluşturduğunu ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, " Bakü'de düzenlenen COP29 İklim Zirvesi'ne, Erdoğan'ın beraberinde bin 860 kişiyi götürdüğü belirtildi. Bu insanlar ortalama üç gün boyunca gezdirildi, yedirildi, içirildi. Bir kişinin devlete maliyeti en az 51 bin TL oldu. Bin 860 kişinin toplam maliyeti ise 94 milyon 860 bin TL'yi buldu. AKP'nin Azerbaycan'a götürdüğü bin 860 kişi Türkiye bütçesine zarar verdiği gibi, karbon ayak izi de oluşturmuştur. İklimi korumak için düzenlenen zirvede bunu başarabilmek de AKP'ye nasip oldu. Sülalece Lale Devri yaşıyorlar. Yazıklar olsun" dedi.

CHP Genel Saymanı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan'ın Bakü'de COP29 İklim Zirvesi'ne katılımıyla ilgili ilgili eleştirilerde bulundu.

Karabat, şunları kaydetti:

"Sözde tasarruf tedbirleri uygulayan AKP, kendi konforundan taviz vermemeyi sürdürüyor. Öğretmenden öğrencilere, memur servislerinden ikramlara kadar kısıntıya giden AKP, bedava gezilerle gününü gün ediyor. Bakü'de düzenlenen COP29 İklim Zirvesi'ne, Erdoğan'ın beraberinde bin 860 kişiyi götürdüğü belirtildi. AKP'li yöneticiler, milletvekilleri ve kendilerine yakın STK'lardan insanlar Azerbaycan'a götürüldü. Bu insanlar ortalama üç gün boyunca gezdirildi, yedirildi, içirildi. İstanbul'dan Bakü'ye gidiş-dönüş uçak bileti fiyatları 12 bin TL civarında. Tabii bu insanları beş yıldızlı otelden aşağısı kurtarmaz. Bakü'de beş yıldızlı otel fiyatları günlük 9 bin TL'den başlıyor. Üç gece fiyatı 27 bin TL.

Sadece uçak ve konaklamayla bitmiyor. Zirve alanına transfer, yemek ve diğer ağırlama giderleri günlük 4 bin TL'den üç gün 12 bin TL. Yani bir kişinin devlete maliyeti en az 51 bin TL oldu. Bin 860 kişinin toplam maliyeti ise 94 milyon 860 bin TL'yi buldu. AKP'nin Azerbaycan'a götürdüğü bin 860 kişi Türkiye bütçesine zarar verdiği gibi, karbon ayak izi de oluşturmuştur. İklimi korumak için düzenlenen zirvede bunu başarabilmek de AKP'ye nasip oldu. İtibardan tasarruf olmaz diye diye zarar vermedikleri yer kalmadı. Okullarımız pislik içinde, çoğu okulda kaloriferlerin yanmadığı haberleri geliyor, çocuklarımız hasta oluyor ama bakıyorsunuz AKP 100 milyon liraya yakın parayı kendi keyfi için tek kalemde harcayabiliyor. Sülalece Lale Devri yaşıyorlar. Yazıklar olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Ensest ilişki baskısını kaldıramadı
img

Bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
img

Bir dönemin efsane dizisiydi! Yıllar sonra bir araya geldiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

KANDİL TAKVİMİ 2025: Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? ROBLOX AÇILDI MI? Roblox son durum nedir, ne zaman erişime açılacak? Arda Güler oynayacak mı? Arda güler ilk 11'de mi? (Liverpool-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi) UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI! KPSS 2024/7 şartları nelerdir? ÖSYM başvuru ekranı MasterChef Kaan kimdir, kaç yaşında, evli mi? MasterChef Kaan'ın sağlık durumu nasıl? Masterchef 27 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Okay Karacan istifa mı etti? Okay Karacan Beşiktaş'tan neden istifa etti? Onur Göçmez istifa mı etti? Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez neden istifa etti? Başakşehir-Petrocup maçı canlı izleme linki! UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları şifresiz mi? TRT 1 şifresiz, HD izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.