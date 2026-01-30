CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden Malatya Çıkarması… Mesob Başkanı Keskin: Kalıcı İş Yeri Yok, Borçlar Ertelenmedi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü vesilesiyle Malatya'da bir dizi anma etkinliğine katılacak olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyareti öncesinde kentte saha çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu üyesi ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin'i ziyaret etti. Keskin, "Hala kalıcı iş yerlerine taşınamadık. Esnafın büyük bir sıkıntısı var. Esnafın KOSGEB'den aldığı borçlar var. O borçlar ödenecek mi, ödenmeyecek mi? Şimdi geri ödemeler başladı. En azından bir yıl ertelense, esnaf kalıcı yerlere geçse, bu durum esnafı biraz daha rahatlatır." dedi.

MESOB ziyaretinde, CAO Yürütme Kurulu üyesi Ordu Milletvekili Seyit Torun'a CHP Malatya İl Başkanı ve il yöneticileri eşlik etti. Heyeti, MESOB Başkanı Şevket Keskin, yönetim kurulu üyeleri ile bazı oda başkanları karşıladı.

Ziyarette, Malatya'yı yeniden ayağa kaldırma sürecinde yanlarında olan herkese teşekkür eden Keskin, şöyle konuştu:

"6 Şubat depremlerinde Malatya'da gerçekten büyük bir yıkım oldu. Adeta Malatya çöktü, Malatya tamamen yerle bir oldu. Malatya'yı ayağa kaldırmak için herkes elinden geleni yapıyor. 6 Şubat deprem sürecinde yanımızda olan Türk milletine sonsuz teşekkür ediyoruz. Esnaf camiasına da çok büyük destek oldular."

"Esnafın büyük bir sıkıntısı var"

Esnafın kredi borçlarını gündeme getiren Keskin, şunları söyledi:

"Esnaf ve sanatkar camiası büyük bir sıkıntı içerisinde. 3. yılı devirdik, 4. yıla giriyoruz. Hala kalıcı iş yerlerine taşınamadık. Esnafın büyük bir sıkıntısı var. Esnafın KOSGEB'den aldığı borçlar var. O borçlar ödenecek mi, ödenmeyecek mi? Şimdi geri ödemeler başladı. En azından bir yıl ertelense, esnaf kalıcı yerlere geçse, bu durum esnafı biraz daha rahatlatır. Ama şu an ödemelere başlanmış. Bu konuda ciddi bir sıkıntı var. Ayrıca esnafımızın krediye ihtiyacı devam ediyor."

"Esnaf 25-30 yıl prim yatırıyor ama asgari ücretten düşük maaş alıyor"

Hem emekli esnafların hem de çalışan esnafların gelirlerinin çok düşük seviyede kaldığını belirten Keskin, emeklilerin en az asgari ücret düzeyinde maaş alması gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Esnafımızın büyük bir kısmı emekli. Emeklilerin maaşı çok düşük. Biz 25-30 yıl prim yatırıyoruz ama asgari ücretten düşük maaş alıyoruz. Emekli esnafa verilen 18 bin TL bizi tatmin etmedi. Emeklilerin gerçekten büyük bir sıkıntısı var. Malatya'da TOKİ'nin yaptığı evlere bakın; kiralar 13-14 bin lira, bazı yerlerde 15-16 bin TL. Bunun elektriği var, suyu var, çocuğu var, yiyeceği var, içeceği var. Burada büyük bir sıkıntı söz konusu. Emekliye en az asgari ücret kadar maaş ödenmeli. Esnafımın çoğu emekli ama geçimini sağlayamadığı için ikinci bir iş yapmak zorunda kalıyor."

"Biz ÖTV'ye ömür tüketen vergi diyoruz"

Vergi düzenlemesi yapılması gerektiğini ve ÖTV'nin kaldırılmasını talep eden Keskin, şunları kaydetti:

"Biz ÖTV'ye 'ömür tüketen vergi' diyoruz. Verginin vergisi olur mu? Bu, ömür tüketen bir vergi. Bir de bunun üzerine KDV yükleniyor. Yani faizin faizi alınıyor. En azından bu ömür tüketen vergi kaldırılmalı."

"Milletvekiline 400-500 bin yetmiyorsa biz 20 bin lirayla nasıl geçineceğiz?"

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'ın sözleriyle başlayan "Milletvekili maaşı yetmiyor" tartışmasına gönderme yapan Keskin, şöyle konuştu:

"Milletvekilleri '400-500 bin lira bize yetmiyor' diyor. Vallahi bizim 20 bin lirayla nasıl geçindiğimizi bir de bize sorun. Eğer milletvekilleri 400-500 bin lirayla geçinemiyorsa, 20 bin lirayla 25-30 yıl prim yatırmış bir insan nasıl geçinecek? Bunu biraz düşünmek lazım. Bunu televizyonda açık açık söylediler. Ben de şunu söyledim: Türkiye genelinde emekliler için bir kampanya başlatalım. Emekliye verilen 20 bin liranın bin lirasını milletvekillerine verelim."

"Çözülemez sorunlar yok. Yeter ki vatandaşın sorununu yüreğinizde hissedin"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Malatya'ya yapacağı ziyaret öncesinde saha çalışması yaparak rapor hazırlamak amacıyla kentte inceleme ve ziyaretlerde bulunduklarını belirten CAO Yürütme Kurulu üyesi ve CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ise şunları söyledi:

"Söylediklerinize katılıyorum ama şunu bilmek lazım: Bugün emeklinin de derdi, çiftçinin de, işçinin de derdi iktidarın kaynakları nereye aktardığının ve tercihinin bir göstergesidir. Eğer kaynaklar alt gelir gruplarına aktarılmış olsaydı bugün esnafın da işi iyi olurdu, işçinin ve çiftçinin de geçimi iyi olurdu. Ama temel sorun, kaynakların ÖTV, KDV gibi vergilerle toplanmasına rağmen doğru yerde kullanılmamasıdır. Biz yediğimiz ekmekten, içtiğimiz çaya, giydiğimiz ayakkabıya kadar her şeyden vergi veriyoruz. Bu vergiler bize geri dönmüş olsaydı bugün bu sorunların hiçbirini konuşmazdık. Çözülemez sorunlar yok. Yeter ki vatandaşın sorununu yüreğinizde hissedin, çözmek için irade koyun ve bunu sürdürülebilir kılın. Ama görüyoruz ki kaynaklar büyük sermayeye gelince bulunuyor, dar gelirliye, esnafa gelince bulunamıyor. Vergi siliniyor, faizsiz kredi veriliyor, ihalesiz işler dağıtılıyor. Ama ihtiyaç sahibine gelince kaynak yok deniliyor. Oysa kaynak var. Mesele bu kaynağı kimin için kullanacağınız. Eğer tercihi dar gelirli, yoksul ve ihtiyaç sahibinden yana yaparsanız çözülemeyecek hiçbir sorun yok. İnşallah Malatyamız da en kısa sürede sorunlarını çözer. Biz de sabahtan bu yana ziyaretler yapıyor, dinliyor, yerinde görüyoruz. Bunları Sayın Genel Başkanımıza iletecek, raporlayacak ve sürekli gündemde tutacağız."

Ziyaret sonunda Keskin, esnaf ve sanatkarların talep ve sorunlarını içeren bir dosyayı Torun'a takdim etti.