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CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mazbatasını aldı

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CHP'den Bolu Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Tanju Özcan, mazbatasını aldı.

Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde Özcan ile belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri için mazbata töreni düzenlendi.

Törende Özcan, mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Abdulkadir Müjde'den aldı.

Özcan, aldığı mazbatanın, Bolu halkı için aldığı 6'ncı mazbata olduğunu aktararak, "Daha önce 4 kez bu şehre hizmet etmek için milletvekili seçilmiştim. İkinci kez de belediye başkanlığı görevini üstlendik. Bu, Bolu Seçim Kurulundan aldığım 6'ncı mazbatam. İnşallah 7'nci mazbatamı Bolu'dan değil Ankara'dan alırım." diye konuştu.

Kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirttiği CHP örgütüne, il ve merkez ilçe başkanı ile çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Özcan, ikinci dönemde hep birlikte daha güzel bir Bolu inşa edeceklerini dile getirdi.

Daha sonra, CHP'den belediye meclisi ve il genel meclisi üyesi seçilenlere de mazbataları Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç tarafından verildi.

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Kaynak: AA / Güncel

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