CHP Aksaray Milletvekili Gürer: '2026'nın yedi ayında 16 bin 654 şirket kapandı'

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, artan maliyetler ve düşen alım gücünün esnaf ve işletmeler üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek, bu yılın yedi ayında 16 bin 654 şirketin kapandığını söyledi. Gürer, esnafın prim, vergi, kredi, kira ve enerji maliyetlerine ilişkin acil adım atılması çağrısı yaptı.

Ömer Fethi Gürer, Ahilik Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, AVM ve zincir marketlerin küçük esnaf üzerindeki baskıyı artırdığını, düşen alım gücü nedeniyle satışların gerilediğini, buna karşın kira, enerji, personel, nakliye, vergi ve finansman maliyetlerinin yükseldiğini belirtti.

Gürer, ekonomik koşulların işletmeler üzerindeki baskısının giderek arttığını belirterek, "2026 yılının ilk yedi ayında 16 bin 654 şirketin kapandığı görülüyor. 13 bin 414'ü limited, 2 bin 738'i anonim şirket, 484'ü kooperatif, 16'sı kolektif ve 2'si komandit şirkettir" dedi.

KOBİ'lerin kredi borçları nedeniyle de ciddi sorunlar yaşadığını ifade eden Gürer, şunları kaydetti:

"Verilere göre toplam KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı 5 milyon 203 bin 414 olarak görülüyor. Bunun 4 milyon 213 bin 335'i mikro işletme, 716 bin 192'si küçük işletme, 273 bin 887'si ise orta büyüklükteki işletme niteliğinde. Toplam KOBİ kredileri 7 trilyon 308 milyar 561 milyon lira seviyesinde. Bunun 1 trilyon 902 milyar 347 milyon lirası mikro işletmelere, 1 trilyon 914 milyar 13 milyon lirası küçük işletmelere kullandırılırken, orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan kredi 3 trilyon 492 milyar 201 milyon liraya ulaşmakta. Kredi borçlanmasında geriye ödemede sorun oluşması KOBİ'ler için de önemli sıkıntılara neden oluyor. Üretimde kalmak, faaliyeti sürdürmek için önemli bir mücadele veriyorlar. Yurt içi ve dışı pazarda varlıklarını artırmak için ciddi çaba gösteriyorlar. Buna karşın artan sorunlar karşısında çözüm getirilmesi bekledikleri konularda acil adımlar atılmasını da talep ediyorlar."

BAĞ-KUR'lular için 9 bin olan prim gün şartının 7 bin 200'e indirilmesi gerektiğini vurgulayan Gürer, seçim döneminde verilen sözün yerine getirilmesini istedi. Gürer ayrıca esnafın sosyal güvenlik, vergi, kredi, kira, enerji ve diğer maliyetlerinin Meclis'te araştırılması amacıyla Meclis Araştırması Önergesi sunduğunu açıkladı.

Gürer, esnafın ayakta kalmasının istihdam, üretim, vergi gelirleri ve yerel ekonomi açısından önemli olduğunu belirterek, özellikle küçük esnaf ve sanatkarların sorunlarına acil çözüm bulunması çağrısı yaptı.

Kaynak: ANKA