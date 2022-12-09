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China Eastern Havayolları'na İlk C919 Uçağı Teslim Edildi

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China Eastern Havayolları'na İlk C919 Uçağı Teslim Edildi

SHANGHAİ, 9 Aralık (Xinhua) -- İlk C919 büyük yolcu uçağı, Cuma günü ilk müşterisi China Eastern Havayolları'na teslim edildi.

China Eastern Havayolları'na İlk C919 Uçağı Teslim EdildiÇin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinde bulunan Zhuhai'de düzenlenen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda bir C919 jeti uçuş gösterisinde yer alıyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lu Hanxin/Xinhua)

SHANGHAİ, 9 Aralık (Xinhua) -- İlk C919 büyük yolcu uçağı, Cuma günü ilk müşterisi China Eastern Havayolları'na teslim edildi. Böylece Çin'in sivil havacılık taşımacılığı pazarı ilk kez yerli olarak geliştirilmiş bir ana hat jetine sahip oldu.

B-919A kayıt numarasına sahip uçak, teslimat sürecinde Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'ndan Shanghai Hongqiao Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

164 koltuklu uçağın birinci sınıf ve ekonomi sınıfından oluşan iki sınıflı bir kabin düzeni bulunuyor.

Teslimatın ardından Shanghai, Beijing ve Guangzhou'nun da aralarında olduğu duraklarla 100 saatten fazla boş uçak doğrulama test uçuşlarına tabi tutulacak.

Uçağın 2023 yılının bahar aylarında ticari kullanıma açılması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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