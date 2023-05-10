Chicago Göçmen Akınına Karşı Acil Durum Kararnamesi Yayımladı

Ağustos 2022'den bu yana Teksas Valisi Greg Abbott tarafından tedarik edilen otobüslerle gelen 8.000 göçmene ek olarak, 48 yeni göçmen daha Chicago'ya ulaştı.

Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot, ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen Anma Günü'nde çelenk koyma töreninde konuşuyor, 27 Mayıs 2019. (Fotoğraf: Wang Ping/Xinhua)

Ağustos 2022'den bu yana Teksas Valisi Greg Abbott tarafından tedarik edilen otobüslerle gelen 8.000 göçmene ek olarak, 48 yeni göçmen daha Chicago'ya ulaştı.

CHİCAGO, 9 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin üçüncü büyük kenti olan Chicago'da, kentin yönetim kapasitesini aşan göçmen akışı karşısında acil durum kararnamesi yayımlandı.

Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot Salı günü yayımlanan acil durum kararnamesi ile, Chicago'daki acil duruma çözüm bulunması için personel ve lojistik destek sağlamak amacıyla, Illinois valisinden Ulusal Muhafızları harekete geçirmesini talep etme yetkisini saklı tuttuğunu söyledi.

Kent yönetimi ayrıca federal ve eyalet hükümetlerini, acil durum barınma ve yerleştirme ihtiyacı için ek fon ve kaynakları sağlamaya çağırdı.

Lightfoot, Chicago'ya 31 Ağustos 2022'den itibaren, ABD'ye sığınma talebinde bulunan Orta ve Güney Amerikalı kişi ve ailelerin Texas eyaleti tarafından gönderilen otobüslerle gelmeye başladığını belirtti. Yetkili, o tarihten beri sığınmacıların uçakla, otobüsle ve yaya olarak Chicago'ya akın etmeye devam ettiklerini söyledi.

Kalacak yer sıkıntısı yüzünden mevcut tesislerin ve yeni oluşturulanların dolduğuna işaret eden Lightfoot, yüzlerce göçmenin geçici olarak polis karakollarına sığındığını vurguladı.

Lightfoot, Chicago'nun göçmen akınının hız kesmeden devam etmekle kalmayıp artacağı gerçeğini gördüğünü söyledi. Yetkili, kentin kaynaklarının tükenme noktasına gelmesi nedeniyle olağanüstü tedbirlerin gerekli olduğunu ifade etti.