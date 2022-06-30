Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Mısır Başbakanı Medbuli'yi kabul etti Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Mısır Başbakanı Medbuli görüşmesinden detaylar CEZAYİR - Hükümetlerarası Ortak Yüksek Konseyi'nin sekizinci toplantısı vesilesiyle iki günlük bir ziyaret için Cezayir'e gelen Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Mısır Başbakanı Medbuli görüşmesinden detaylar CEZAYİR - Hükümetlerarası Ortak Yüksek Konseyi'nin sekizinci toplantısı vesilesiyle iki günlük bir ziyaret için Cezayir'e gelen Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi. AA / Güncel Cezayir Mısır Güncel Haberler

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