Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türk girişimlerinin uluslararası yatırımcılarla buluşturulmasına yönelik faaliyetlere devam edilmektedir. 1973-2002 döneminde yalnızca 15 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekebilen ülkemiz, 2003 yılından bugüne yaklaşık 296,1 milyar dolar yatırım çekerek bu alanda çok önemli bir ivme yakalamıştır." dedi.

Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların 2027 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin 2025 yılı kesin hesap giderinin 15 milyar 809 milyon lira olduğunu belirten Yılmaz, 2025 yılı bütçe gerçekleşmeleri incelendiğinde, Barışı Destekleme Faaliyetleri çerçevesinde ilgili bakanlık ve kurumlara toplamda 13 milyar 243 milyon lira aktarıldığını söyledi.

Yılmaz, 2025'te Cumhurbaşkanlığına bağlı ofislere Hazine yardımı olarak 1 milyar 424 milyon lira, Acil Destek Giderleri kapsamında ise 681 milyon lira harcama yapıldığını aktararak, "2027 yılı için Genel Sekreterliğimize 27 milyar 547 milyon lira kaynak tahsis edilmesi öngörülmektedir. Bu ödeneğin yüzde 41'i, Barışı Destekleme Faaliyetlerine, Acil Destek Giderlerine ve Yatırım ve Finans Ofisine hazine yardımı olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacaktır. Kalan ödeneğin büyük bölümü ise vatandaşlarımıza bedelsiz sunulan kamusal hizmetlerin devamını sağlamak üzere kullanılacaktır." diye konuştu.

Millet Kütüphanesinin, açıldığı 2020 yılından bugüne, başta gençler olmak üzere yaklaşık 11 milyon ziyaretçiyi ağırladığını, kütüphane koleksiyonunda 137 farklı dilde 2 milyon 241 bin kitabın bulunduğunu, süreli yayınlarla birlikte basılı kaynak sayısının 5 milyonu aştığını aktaran Yılmaz, Genel Sekreterlik bünyesinde yer alan Kongre ve Kültür Merkezi'nin kendi kaynak ve imkanları çerçevesinde kamu kurumlarının açılış, toplantı ve organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını, bu yıl içerisinde Kongre ve Kültür Merkezi'nde 50 program ve etkinlik gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin, bu yıl Türkiye'nin uluslararası alandaki güçlü konumunu yansıtan NATO ve Türk Devletleri Teşkilatı zirvelerine ev sahipliği yaptığını anımsatarak, zirve hazırlıklarının, Genel Sekreterliğin koordinasyonunda, Uluslararası Zirve ve Sergi Salonu ile Millet Kütüphanesinin mevcut imkanlarından yararlanılarak 4 ayda tamamlandığını ifade etti.

30 Ekim'de ise 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kardeş ülkelerin liderlerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandığını hatırlatan Yılmaz, Türk dünyasının ortak meselelerinin ve işbirliği imkanlarının en üst düzeyde ele alındığı bu buluşmanın hazırlıklarının da Genel Sekreterliğin koordinasyonunda tamamladığını, NATO Zirvesi'nde olduğu gibi Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde de mevcut personel, teknik altyapı ve hizmet kapasitesinin kullanıldığını, her iki zirvede üstlenilen görevlerin, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve kurumlar arası koordinasyon temelinde yerine getirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin desteklediği projeler kapsamında 2025'in başından bu yana toplam değeri 8,66 milyar dolar olan 73 yatırımın faaliyete geçtiğini söyleyen Yılmaz, 20 bini aşkın kişiye istihdam sağlandığını, bu yatırımların yüzde 65'inin yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerde gerçekleştiğini belirtti.

Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi kapsamında yeşil ve dijital dönüşüm, tedarik zincirleri ve nitelikli istihdam odaklı yatırımların artırılmasına yönelik 61 eylemin sürdürüldüğünü anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türk girişimlerinin uluslararası yatırımcılarla buluşturulmasına yönelik faaliyetlere devam edilmektedir. 1973-2002 döneminde yalnızca 15 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekebilen ülkemiz, 2003 yılından bugüne yaklaşık 296,1 milyar dolar yatırım çekerek bu alanda çok önemli bir ivme yakalamıştır. Küresel uluslararası doğrudan yatırım akımlarından aldığımız ortalama payı ise 2002 öncesindeki yüzde 0,2 seviyesinden yüzde 1'e yaklaşan seviyelere yükselttik. Katılım finans ve finansal teknolojiler alanında da 2027-2030 Katılım Finans Strateji Belgesi ile Milli Fintek Strateji Belgesi'nin hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

"OECD Türkiye Ekonomik Görünüm Raporu'nun 2027'de sonuçlandırılması planlanmaktadır"

Yılmaz, 2027'de 13. Kalkınma Planı'nın hazırlıklarına da başlanmasının hedeflendiği, 2026 Yılı Kamu Yatırım Programında toplam tutarı 14 trilyon lira olan 3 bin 857 projenin yer aldığı, başlangıç ödeneğinin ise 1,9 trilyon lira olarak belirlendiği bilgisini verdi.

Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresinin, 2002'de 8,5 yıl düzeyinde iken yatırım ödeneklerinde sağlanan artış ile proje portföyünün rasyonelleştirilmesine yönelik çalışmalar neticesinde 2026'da 3,4 yıla indirildiğini bildiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomik ve sosyal altyapıyı geliştiren yatırımlara öncelik verilmiş, en yüksek yatırım payını ulaştırma-haberleşme sektörü alırken bunu madencilik, eğitim ve tarım sektörleri izlemiştir. Avrupa Birliği'ne katılım sürecimiz kapsamında hazırlanan Ekonomik Reform Programı, 15 Ocak 2026'da Avrupa Komisyonuna iletilmiştir. Orta Vadeli Programla uyumlu hazırlanan bu belge, ekonomik uyum ve yapısal reform ihtiyaçlarına yönelik politika ve tedbirlerimizi içermektedir. 2027-2029 dönemini kapsayacak yeni programın hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte, OECD Türkiye Ekonomik Görünüm Raporu'nun da 2027 yılında sonuçlandırılması planlanmaktadır. 2021'de merkezi yönetimde uygulamaya başladığımız performans esaslı program bütçe sistemini, genel yönetim kapsamındaki diğer idarelere yaygınlaştırıyoruz. 2026'da mahalli idarelerin tamamı ile Türkiye İş Kurumunun bütçeleri program bütçe yaklaşımıyla hazırlanarak uygulanmaya başlanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumunun bütçesinin de bu yapıya uygun hazırlanmasına yönelik teknik çalışmalar sürdürülmektedir. Böylece kamu harcamalarını amaçları, öncelikleri ve beklenen sonuçlarıyla birlikte değerlendiren bütçeleme anlayışını daha geniş bir uygulama alanına taşıyoruz."

Yılmaz, Türkiye'nin Açık Bütçe Anketi'nde 2023'te 64 olan puanını 2025'te 65'e yükselttiğini, 82 ülkenin 45,1'lik ortalamasının ve şeffaflık alanında uluslararası kabul gören 61 puanlık eşiğin üzerinde yer aldığını vurgulayarak, "Bu sonuçla kamu kaynaklarının elde edilip kullanılmasına dair yeterli bilgi ve veriyi zamanında yayımladığı teyit edilen ülkemiz, şeffaflıkta iyi uygulamalar arasında gösterilmiştir. Bu yıl yayımlanan IMF Mali Şeffaflık Değerlendirmesi'nde de program bazlı bütçe sınıflandırması ve performans bilgilerinin bütçe belgelerinde sunulması, ülkemizin iyi uygulamaları arasında gösterilmiştir." şeklinde konuştu.

Devlet yardımlarında ise uygulamaların sonuçlarını esas alan izleme ve etki değerlendirme çalışmalarının sürdürüldüğünü dile getiren Yılmaz, "İki yıl üst üste amacına katkı sağladığı tespit edilemeyen yardımlar yürürlükten kaldırılmakta, ihtiyaç duyulan alanlarda mevcut destekler güncellenmekte veya yeni destekler geliştirilmektedir. Düzenleyici etki analizi çalışmalarıyla da kamu politikalarının veri ve kanıta dayalı hazırlanması desteklenmektedir." bilgisini paylaştı.

Yılmaz, Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2025 yılı kesin hesap giderinin 4 milyar 788 milyon lira olduğunu, 2027 yılında Başkanlık bütçesi için 547 milyar 467 milyon lira ödenek öngörüldüğünü, bu tutarın yüzde 99'u olan 541 milyar 642 milyon liranın yedek ödenek için ayrıldığını söyledi.

"Çocuk CİMER sisteminin kurulması planlanmaktadır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi aracılığıyla yazılı, görsel ve dijital mecralardaki yanıltıcı içeriklerin tespit edilerek doğrulanmış bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın talep, şikayet ve önerilerini doğrudan kamu yönetimine iletebildiği CİMER'e, 2026 yılının ekim ayı sonu itibarıyla 6 milyon 7 bin başvuru yapılmış, geçen yıl hizmete sunulan mobil uygulama üzerinden alınan başvuru sayısı da 66 bini aşmıştır. Çocuklarımızın görüş ve önerilerini iletebilecekleri Çocuk CİMER sisteminin kurulması planlanmaktadır. Başkanlığımız, NATO Zirvesi kapsamında uluslararası basın mensuplarının çalışmalarını da desteklemiştir. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP-31) kapsamında uluslararası medya merkezi koordine edilmiştir. İletişim Başkanlığının 2025 yılı kesin hesap gideri 6 milyar 888 milyon lira olmuştur. 2027 yılında İletişim Başkanlığının bütçesi için 10 milyar 79 milyon lira ödenek öngörülmektedir."

Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetlerini yürütürken ailelere, gençlere ve vatandaşlara yönelik rehberlik ve dayanışma çalışmalarını da geliştirdiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"2026 yılı Ekim ayı itibarıyla 528 aile ve dini rehberlik büro ve merkezinde ailenin güçlendirilmesine yönelik hizmet sunulmaktadır. Hastanelerde, öğrenci yurtlarında ve bağımlılıkla mücadele alanında yürütülen çalışmaların yanı sıra 2026'da engelli vatandaşlarımız ve ailelerine yönelik faaliyetlerle 420 binden fazla kişiye manevi destek sağlanmıştır. 2026 yaz Kuran kurslarında yaklaşık 2,5 milyon öğrenciye eğitim verilmiştir. Mobil Kuran Kursu projesiyle çocukların bulundukları yerlerde eğitim almaları sağlanmış, 11-14 yaş grubuna yönelik yeni öğretim programı uygulamaya alınmıştır. Hac ve umre hizmetlerimiz, uluslararası değerlendirmelerde dört yıl üst üste farklı kategorilerde birincilik ödüllerine layık görülmüştür. Güvenilir dini bilgiye erişimi kolaylaştıran e-Diyanet uygulamasının kullanıcı sayısı 1,5 milyonu aşmıştır. Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle 2026 Ramazan ayında ülkemizde ve 86 ülkede 6 milyondan fazla kişiye gıda, iftar ve çeşitli destekler sunulmuştur. Son 2 yılda vekalet yoluyla yaklaşık 1,8 milyon hisse kurban kesimi ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Başkanlığın 2026 yılı bütçe harcamalarının yaklaşık yüzde 96'sı personel giderleri ile sosyal güvenlik devlet primi giderlerinden oluşmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığının 2025 yılı kesin hesap gideri 129 milyar 701 milyon liradır. 2027 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesi için 229 milyar 65 milyon lira ödenek öngörülmektedir."

(Sürecek)

Kaynak: AA