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Çermik'te Yağmur Sonrası Sinek Çayı Taştı

Çermik'te Yağmur Sonrası Sinek Çayı Taştı

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde etkili olan yağmur sonrası Sinek Çayı'nın taşması nedeniyle çay bahçeleri su altında kaldı.

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde etkili olan yağmurda taşan Sinek Çayı'nın kenarındaki birçok çay bahçesini su bastı.

Çermik ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, ilçeden geçen Sinek Çayı taştı. Çay kenarındaki birçok çay bahçesi su altında kaldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çermik Çay Güncel Haberler

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