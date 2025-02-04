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İsrail saldırıları nedeniyle Cenin Mülteci Kampı'ndan 30 bin kişi bölgeyi terk etti

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Birleşmiş Milletler, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'ndaki 30 bin kişinin bölgeyi terk ettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığı işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'ndaki 30 bin kişinin bölgeyi terk ettiğini bildirdi.

30 BİN KİŞİ TERK ETTİ

Touma, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını yoğunlaştırdığını söyledi.

Saldırılar nedeniyle Cenin Mülteci Kampı'nın bir bölümünün tamamen yok edildiğine dikkati çeken Touma, 30 bin kişinin bu sabah itibarıyla Cenin Mülteci Kampı'nı terk ettiğini aktardı.

"İSRAİL'İN YASALARI ZORLUKLARA NEDEN OLDU"

Touma, UNRWA'nın, İsrail parlamentosunun Ekim 2024'te İsrail toprakları ve işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yasaklayan ve İsrail yetkililerinin kurumla herhangi bir temas kurmasını engelleyen iki yasayı kabul etmesinin ardından benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kaldığına işaret ederek, bu iki yasanın geçen hafta yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Gazze Şeridi'ndeki insani ihtiyaçların çok yüksek seviyede olduğunun altını çizen Touma, UNRWA çalışanlarının 19 Ocak'ta başlayan ateşkes sonrası bölgeye giriş yapan binlerce yardım tırındaki malzemeyi dağıtmak için uğraş verdiğine dikkati çekti.

"30 OCAK'TAN İTİBAREN TIR GİRİŞİ OLMADI"

Touma, UNRWA'nın sahadaki 5 binin üzerinde çalışanıyla yardımları ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırdığını vurgulayarak, "Ateşkes başladığından bu yana Gazze'ye giren tüm yardımların yüzde 60'ını UNRWA getirdi." ifadesini kullandı.

Devam eden ateşkes anlaşması uyarınca haftalık hedefe ulaşıldığı ve Gazze Şeridi'ne 4 bin 200 tırın girdiği bilgisini paylaşan Touma, 30 Ocak itibarıyla herhangi bir yardım tırı girişinin olmadığına işaret etti.
İsrail saldırıları nedeniyle Cenin Mülteci Kampı'ndan 30 bin kişi bölgeyi terk etti
Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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