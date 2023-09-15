Çemişgezek'te İlköğretim Haftası kutlandı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla Atatürk Anıtı'na, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrah Altuntaş çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Tören, öğrencilerin şiir okuması ve çeşitli gösteriler sunmasıyla sona erdi.