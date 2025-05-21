Çayırhan Termik Santrali Özelleştirildi: Akçadağ İnşaat En Yüksek Teklifi Verdi

Çayırhan Termik Santrali Özelleştirildi: Akçadağ İnşaat En Yüksek Teklifi Verdi
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Elektrik Üretim A.Ş.'ye (EÜAŞ) ait olup özelleştirme kapsam ve programında olan Çayırhan Termik Santrali ve santralin bağlı taşınmazlarının özelleştirilmesine yönelik ihale, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla kesinleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, özelleştirme ihalesini 20 milyar TL bedelle en yüksek teklifi veren Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik A.Ş. kazandı.

Haber: Düzgün Barış Deniz

(ANKARA) - Elektrik Üretim A.Ş.'ye (EÜAŞ) ait olup özelleştirme kapsam ve programında olan Çayırhan Termik Santrali ve santralin bağlı taşınmazlarının özelleştirilmesine yönelik ihale, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla kesinleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, özelleştirme ihalesini 20 milyar TL bedelle en yüksek teklifi veren Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik A.Ş. kazandı.

Karara göre, santralin yanı sıra EÜAŞ'a ait Çayırhan Linyit İşletmesi ile bu tesislerin kullandığı EÜAŞ ve Maliye Hazinesi mülkiyetindeki taşınmazlar da satış kapsamına alındı. Ayrıca, EÜAŞ adına kayıtlı 23405 ve 30963 numaralı maden ruhsatlarının kapsadığı sahaların işletme hakkı da devredilecek.

İhale kapsamında Akçadağ İnşaat'ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, teminatının kamu lehine irat kaydedileceği ve özelleştirme hakkının, 19,9 milyar TL ile ikinci en yüksek teklifi veren Aslan Yapı ve Thirty Five Ortak Girişim Grubu'na geçeceği belirtildi. İkinci teklif sahibi de şartları yerine getirmezse, ihale iptal edilecek.

Söz konusu devir işlemleri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülecek. Karar, 4046 sayılı Özelleştirme Yasası ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 8. maddesi uyarınca alındı.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Çayırhan'ın değerinin en az 80 milyar lira olduğunu, ihaleyle kamunun 60 milyar lira zarara uğrayacağını açıklamıştı. İşçiler özelleştirmeye karşı eylem yapmış, Ankara'ya yürümüş, açlık grevine girmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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