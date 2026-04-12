Çatalca'da 'Çeltik-Ayçiçeği-Silajlık Mısır Tohum Temini Töreni' yapıldı

İstanbul Valiliği ile İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğünce Çatalca'da "Çeltik-Ayçiçeği-Silajlık Mısır Tohum Temini Töreni" düzenlendi.

Çatalca Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Çatalca Kaymakamı Yasin Öztürk, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Törende konuşan Vali Gül, son 10 yılda yaşanan deprem, pandemi, çevredeki savaşlar ve uluslararası krizlerin, tarımın stratejik sektörlerden bir tanesi olduğunu gösterdiğini söyledi.

Gül, savaş uçağı, uçak gemisi, İHA ve SİHA yapmak ne kadar önemliyse, kendi ürününü üretmenin, kendine yetebilecek ürünleri muhafaza etmenin de çok önemli olduğunu vurguladı.

İklimler, mevsimler ve ürünlerin çeşitliliğinin değiştiğini kaydeden Gül, "Bu ne demek? 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl önce çoğu bölgede ektiğimiz ürünleri ya da aldığımız verimleri şimdi alamıyor olabiliriz. Aynı şekilde hiç ekilmeyen ürünler artık farklı bölgelerde üretilmeye başlanabilir. Akdeniz'de üretilen bir ürün Karadeniz'de üretilmeye başlanabilir. Akdeniz'de üretilen bir ürün artık ekonomik olarak çiftçilerimizi tatmin etmiyor olabilir. İşte burada Tarım Bakanlığımızın bu işi koordine etmesi, 'Çatalca'da şunu ekelim.', 'Silivri'de bunu dikelim." demesinin mantığı bunu gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Gül, tarıma sahip çıkması, üretim işinin bir ucundan tutması, maliyetleri olabildiğince azaltmaya gayret etmesi, az ya da çok maliyetlere bir katkı sunmasının devletin, hükümetin tarım sektörüne sözle değil fiilen de sahip çıktığının göstergesi olduğunu kaydetti.

Kırsaldaki köylerde anaokulu, kreş ve 4-6 yaş Kur'an kursuna ihtiyaç varsa yapacaklarını aktaran Gül, şunları söyledi:

"Yarım kalmış caminiz ya da sosyal tesisiniz varsa, kütüphaneye ihtiyacınız varsa tamamlayacağız. Kapalı spor salonu istiyorsanız, arsanız varsa, problemi yoksa yapacağız. Halı saha ihtiyacınız varsa, arsanız varsa yapacağız. Tarıma tohum anlamında destek vereceğiz dedik ve bunları sırayla saydık. Bugün yine vekilimizle birlikte, il müdürümüzün yaptığı bu organizasyonda, 1,5-2 ay önce konuştuklarımızı fiilen yerine getirmiş olarak karşınıza çıktık. Baştan Sayın Cumhurbaşkanımıza, kıymetli bakanlarımıza ve bu işleri bir kardeşlik hukuku içerisinde birlikte takip ettiğimiz milletvekillerimize, kaymakamlarımıza, vali yardımcılarımıza, başkanlarımıza, daha da önemlisi işi fiilen yapan çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

"Her zaman sizin yanınızdayız"

AK Parti İstanbul Milletvekili Gören de Trakya'nın kızı ve Çatalcalı bir milletvekili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanı'na teşekkür ederek, her ihtiyaç sahibinin "Allah devletimizden razı olsun" dediğini aktardı.

Yerel yönetimlerin, belediyelerin üzerlerine düşen vazifeleri yerine getirdiklerini dile getiren Gören, "Valilik normalde eskiden biraz daha böyle soğuk, daha üstte bir makamdı. Onu, her vatandaşın ya da her devletten bir şey bekleyen vatandaşın evine kadar indirdiğiniz için sizlere tekrar teşekkür ediyoruz sayın Valim. Allah razı olsun." dedi.

Çatalca'da tarımla alakalı olarak birtakım çözümler ve geri dönüşler aldıklarını anlatan Gören, 10 gündür gündeminde don olayının bulunduğunu belirtti.

Gören, tarım sigortasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Lütfen bundan geri durmayın. Sizin bunu yapmanıza engel birtakım resmi, hukuki engelleriniz, prosedürler de varsa biz bunları da beraber aşalım, il müdürümüzle oturalım konuşalım. Lütfen, devletin sizi koruduğu kadar bizler de hep beraber birbirimizi koruyalım, bu çok önemli. Bunu çok önemsiyorum, o yüzden her fırsatta dile getiriyorum. Her zaman sizin yanınızdayız, her zaman sizin emrinizdeyiz. Çatalca'mızın emrindeyiz ne zaman isterseniz." diye konuştu.

Ecrimisillerle alakalı çok ciddi sıkıntıları olan köylülerin olduğunu ve bu konuyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüklerini söyleyen Gören, bu konuyla alakalı çalışmaların yapıldığını, hem Çatalca'ya hem Silivri'ye çok güzel müjdeli haberler vereceklerini aktardı.

TOKİ'nin yapılacak olan sosyal konutların bir kısmını Çatalca'da yapacağının müjdesini veren Gören, "Sağlıkla alakalı, sporla alakalı sayın Vali'mden Allah razı olsun. Neredeyse her köye bir spor salonu, bir kapalı spor salonu müjdesi verdi çocuklarımız, gençlerimiz için. Çünkü spor yapan çocuk mutlu çocuk, spor yapan genç mutlu genç. Her alanda sporda, sanatta, kültürde, tarımda ne desteğe, ne talebe ihtiyacınız varsa biz her zaman sizin emrinizdeyiz, her zaman sizin yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da çeltik üretimi yapılan tek ilçe Çatalca"

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Parıldar da Valiliğin destekleriyle hayata geçirdikleri Üretimi Geliştirme Projeleri çerçevesinde, çeltik, ayçiçeği, silajlık mısır ve barbunya tohumu temini vesilesiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Parıldar, "Tohum ve bereket, emeğin, sabrın ve yeniden doğuşun simgesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaliteli tohumun doğru zamanda ekilmesi ve bismillah diyerek toprakla buluşturulması neticesinde, bolluk ve bereketin geleceğine inancımız tamdır." dedi.

İstanbul'da çeltik üretimi yapılan tek ilçenin Çatalca olduğunu belirten Parıldar, "Yaklaşık 2 bin 900 dekar alanda yine yıllık yaklaşık 2 bin tonun üzerinde bir üretim gerçekleştiriyoruz. İl Müdürlüğümüzde bulunan, beraber görev yapmaktan da büyük mutluluk duyduğum arkadaşlarımızla beraber yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde de hamdolsun 2024 yılında Ormanlı pirincine coğrafi işaret tacı almış bulunuyoruz." diye konuştu.

Parıldar, Valiliğe desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ormanlı Mahallesi Muhtarı Sevinç Köse tarafından Vali Gül'e Çatalca Ormanlı pirinci hediye edilen törende, çiftçilere temsili tohum temini yapıldı.

Tören kapsamında, Çatalca'da 323 çiftçiye 15 bin 494 dekar alanda uygulanmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İstanbul Valiliğince karşılanan 57 bin 890 kilogram çeltik tohumu, 4 bin 500 kilogram ayçiçeği tohumu, 3 bin 276 kilogram silajlık mısır ve 800 kilogram barbunya tohumu dağıtılacak.