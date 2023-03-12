Capmas: Mısır'ın Çin'e İhracatı 2022'nin İlk 11 Ayında Yüzde 21 Arttı

Mısır'ın Kamu Seferberliği ve İstatistik Merkezi Ajansı'nın (CAPMAS) Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin Çin'e olan ihracatının 2022'nin ilk 11 ayında 1,7 milyar ABD doları olduğu belirtildi.

Mısır'ın Kamu Seferberliği ve İstatistik Merkezi Ajansı'nın (CAPMAS) Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin Çin'e olan ihracatının 2022'nin ilk 11 ayında 1,7 milyar ABD doları olduğu belirtildi. Rakam, 2021'in aynı döneminde kaydedilen 1,4 milyar ABD dolarına kıyasla yüzde 20,8 artışa işaret ediyor.

Mısır'ın devlet yayın organı El-Ahram'a göre, Mısır ve Çin arasındaki ticaret hacmi 2022'nin ilk 11 ayında, 2021'in aynı dönemindeki 14,5 milyar ABD dolarına kıyasla, yüzde 2,6 artarak 14,9 milyar ABD dolarına ulaştı.

2022'nin ilk 11 ayında Mısır'dan Çin'e gönderilen ilk 10 kategorideki mallar arasında 1,3 milyar ABD doları tutarında akaryakıt, madeni yağ ve damıtılmış ürünler, 104,3 milyon dolarlık pamuk ve 76,8 milyon dolarlık meyve bulunuyor.

Bu arada Mısır'ın Çin'den ithalatı, 2022'nin ilk 11 ayında 13,2 milyar ABD dolarına ulaştı. Rakam, 2021'in aynı dönemindeki 13,1 milyar ABD dolarına göre yüzde 0,6 artışa işaret ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV)