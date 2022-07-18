Canan Kaftancıoğlu: "İç! İşleri Bakanlığı; Papatya Falına Çevirdiği Koruma Tahsisini Kaldırmış Yine" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Canan Kaftancıoğlu: "İç! İşleri Bakanlığı; Papatya Falına Çevirdiği Koruma Tahsisini Kaldırmış Yine"

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
Canan Kaftancıoğlu: 'İç! İşleri Bakanlığı; Papatya Falına Çevirdiği Koruma Tahsisini Kaldırmış Yine'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın koruma tahsisini kaldırdığını açıkladı. Kaftancıoğlu, “İç! İşleri Bakanlığı; papatya falına çevirdiği koruma tahsisini kaldırmış yine. Baştan söyleyeyim tahsis etseniz de kabul etmeyeceğim artık” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın koruma tahsisini kaldırdığını açıkladı. Kaftancıoğlu, "İç! İşleri Bakanlığı; papatya falına çevirdiği koruma tahsisini kaldırmış yine. Baştan söyleyeyim tahsis etseniz de kabul etmeyeceğim artık" dedi.

İçişleri Bakanlığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen polis korumasını geri çekti. Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu tepkiyi gösterdi:

"İç! İşleri Bakanlığı; papatya falına çevirdiği koruma tahsisini kaldırmış yine : ) Baştan söyleyeyim tahsis etseniz de kabul etmeyeceğim artık. Yoğun çalışma tempoma rağmen bir gün bile sızlanmadan işini en iyi şekilde yapanlara sonsuz teşekkür! Söz, 3600 Ek Gösterge hakkınız.

Devlet akıl, ahlak ve adaletle yönetilir. Çok az kaldı. Devleti babalarının çiftliği gibi gören, görmekle kalmayıp o şekilde yönetenlerden, önce sandıkta sonra hukuk karşısında öyle bir hesap soracağız ki göreceksiniz tüm dünyaya örnek olacak!"

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Canan Kaftancıoğlu İçişleri Bakanlığı İstanbul Güncel Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title