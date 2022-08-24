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Çanakkale haberleri! Çanakkale'de beklenen sağanak nedeniyle hamile ve engelli personele idari izin

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Çanakkale haberleri! Çanakkale'de beklenen sağanak nedeniyle hamile ve engelli personele idari izin

Çanakkale haberi: Çanakkale'de beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personeller bugün, yarım gün idari izinli sayılacak.

Çanakkale'de beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personeller bugün, yarım gün idari izinli sayılacak.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, yağış nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personellerin bugün öğleden sonra, yarım gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale Güncel Haberler

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