Son dakika haberleri: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kayseri, Sivas, Kırıkkale ve Kırşehir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Nevşehir Şehitlik Parkı'ndaki törende, Vali İnci Sezer Becel, Belediye Başkan Vekili Mustafa Alevli, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri, Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri ile Nevşehir Vatan Sevdalıları derneklerinin temsilcilerince Atatürk Büstü'ne çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Törenin ardından Vali Becel ve protokol üyeleri, Kaldırım Mezarlığı'ndaki şehit kabirlerine ziyarette bulunup karanfil bıraktı. İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya da Kur'an-ı Kerim okudu.

Yozgat

Yozgat Şehitliği'ndeki törende, Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Şehitlik defterini imzalayan Vali Polat, Türk tarihinin geçmişten bugüne üstün zaferlerle dolu olduğunu belirterek, "Bu zaferi vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve gazilerimizin varlığına borçluyuz. Bunun göstergesi olarak ülkemizin sessiz kahramanları olan şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftü Vekili Mehmet Akif Karabulut dua okudu, şehit kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Niğde

Niğde'deki törende, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkan Vekili Ahmet Taciroğlu, Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, İl Müftüsü Osman Ayas dua okudu, katılımcılar şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Vali Şimşek, şehitlik defterine, "Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü münasebetiyle manevi huzurunuzdayız. Sizleri bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Özgürce yaşadığımız vatan kıldığınız bu mukaddes toprakları, canınız pahasına bizlere emanet bıraktınız. Sizlerle ne kadar övünsek ve gurur duysak azdır. Sizler milletimizin gönlünde en yüce yere sahipsiniz. Emanetinize kararlılıkla sahip çıkıyoruz." yazdı.

Kayseri

Kayseri'de Garnizon Şehitliği'ndeki törene, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, protokol üyeleri ve şehit aileleri katıldı.

Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinin çelenkleri Şehitlik Anıtı'na sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Şehitlik şeref defterini imzalayan Vali Günaydın, şehitlere ve hayatını kaybeden gazilere rahmet diledi.

Törene katılanlar, ziyaret ettikleri kabirlere karanfil bıraktı, dua okudu.

Sivas

Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı Garnizon Şehitliği'ndeki tören, çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Vali Salih Ayhan ve il protokolü, şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktı.

Şehitlikteki tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Şehitler Müzesi ziyaretiyle son buldu.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda ise öğrenciler tarafından şiir okundu, oratoryo seslendirildi.

Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır ve şehit dernekleri temsilcilerinin Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Teğmen Özge Akyel, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, meydanda açılan fotoğraf sergisi gezildi.

Kırıkkale Şehitliği'nde devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılması ve dua edilmesi sonrasında Vali Tekbıyıkoğlu, şehitlik defterini imzaladı.

Tekbıyıkoğlu ve protokol üyeleri, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Kırşehir

Kırşehir'de Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Vali İbrahim Akın, şehitlik defterini imzaladı, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Vali Akın ve protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua okudu.

Törene, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, protokol üyeleri ve şehit aileleri katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cacabey Meydanı'nda "Şehitler Resim ve Fotoğraf Sergisi" açıldı, Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde cuma namazı öncesi şehitler için mevlit okutuldu.