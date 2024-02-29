Çanakkale'de yoğun sis nedeniyle iptal edilen feribot seferleri yeniden başladı

Çanakkale'de yoğun sis nedeniyle geçici olarak iptal edilen feribot seferleri yeniden başladı.

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan ve akşam etkisini arttıran sis nedeniyle Çanakkale Bölge Liman Başkanlığınca geçici olarak durdurulan Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat arasındaki feribot seferleri, sisin etkisini azaltmasının ardından tekrar başladı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamada, boğaz hattındaki seferlerin sorunsuz olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Boğaz, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapalı tutuluyor.