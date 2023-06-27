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Çanakkale'de yelkenliyle yurt dışına kaçmaya çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de yelkenliyle yurt dışına kaçmaya çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, yelkenliyle yurt dışına kaçmaya çalışan 48 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettiği suçlamasıyla 4 kişi yakalandı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, yelkenliyle yurt dışına kaçmaya çalışan 48 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettiği suçlamasıyla 4 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Eceabat açıklarında İtalya rotası yönüne giden yelkenli içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bir süre takip edilen tekneye "TCSG-66", "TCSG-913" ve "TCSG-23" botlarıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda Afganistan, Suriye, Pakistan ve Irak uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalandı. Yelkenlideki 4 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale Marmara İtalya Güncel Haberler

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