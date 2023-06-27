Çanakkale'de yelkenliyle yurt dışına kaçmaya çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, yelkenliyle yurt dışına kaçmaya çalışan 48 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettiği suçlamasıyla 4 kişi yakalandı.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, yelkenliyle yurt dışına kaçmaya çalışan 48 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettiği suçlamasıyla 4 kişi yakalandı.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Eceabat açıklarında İtalya rotası yönüne giden yelkenli içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Bir süre takip edilen tekneye "TCSG-66", "TCSG-913" ve "TCSG-23" botlarıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda Afganistan, Suriye, Pakistan ve Irak uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalandı. Yelkenlideki 4 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.