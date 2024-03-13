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Çanakkale'de Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı, bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Söğütalan ve Etili köylerinde etkili olan yağış, zaman zaman doluya dönüştü. Şiddetli yağışın neden olduğu sıkıntılar ise şimdilik yaşanmadı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Söğütalan ve Etili köylerinde etkili olan şiddetli yağış, yerini zaman zaman doluya bıraktı.

Öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle bazı bölgeler beyaza büründü.

Sağanak ve dolu nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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