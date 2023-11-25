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ÇANAKKALE'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

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ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde otomobilin çarptığı Hamit K. (39) hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde otomobilin çarptığı Hamit K. (39) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Türkmenli Mahallesi'nde meydana geldi. Ezine'den Bayramiç istikametine giden Halil K. (48) yönetimindeki 17 YR 991 plakalı otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Hamit K.'ya (39) çaptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hamit K.?nın hayatını kaybettiği belirlendi. Hamit K.'nın cenazesi Bayramiç Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü Halil K. ise ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bayramiç Ezine Ölüm Trafik Kazaları Güncel Haberler

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