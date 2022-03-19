Çanakkale Boğazı'nda, Nusret Mayın Gemisi için anı dalışı

ÇANAKKALE (DHA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı tarafından, boğaza döktüğü 26 mayın ile deniz savaşlarının kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi için anma dalışı yapıldı.

Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı, 1915 yılının 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gecesi Çanakkale'nin Karanlık Liman bölgesinde döşediği 26 mayınla deniz avaşının kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi anısına bir tören düzenledi. Nusret Mayın Gemisi Komutanı Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey ile Çarkçıbaşı Yüzbaşı Ali Yaşar Denizalp'in torunlarının katıldığı törende, Nusret'in, tarih sahnesindeki önemi anlatıldı.

Konuşmaların ardından, Çanakkale Türküsü eşliğinde Çanakkale Balıkadamlar Kulübü'ne bağlı dalgıçlar Nusret için özel hazırlanan plaketi suyun altına indirdi. 7 derecedeki suya giren dalgıçlar Oğuzhan Zeybek, Arif Bodur, Gökhan Karakaş ve Ender Döken plaketi 4 metre suyun altına yerleştirdi.