Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları Güncel Haberler Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonlarda 73 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonlarda 73 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot tespit etti. Bölgeye giden ekipler, "KB-4510" botuyla düzenledikleri operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 21 düzensiz göçmeni kurtardı. Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise "TCSG-28" botu tarafından tespit edilen lastik bot içindeki 52 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan toplam 73 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Kaynak: AA / Güncel Kuzey Ege Çanakkale Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.