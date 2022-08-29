Can dostlarını sahilde aç-susuz buldu, CİMER'e başvurdu

GİRESUN'da yaşayan Can Nacakcı (38), barınak görevlilerine teslim ettiğini öne sürdüğü 5 yavru kedinin, çöp de atılan dolgu alanına bırakıldığını öğrenince sahile geldi. Aramasında kedilere ulaşamayan Nacakcı, kimliği belirsiz kişilerce sahile bırakılan birçok başka yavru hayvanı da aç ve susuz buldu. Su ve yiyecek vererek beslediği hayvanları görüntüleyen ve CİMER'e bildiren Nacakcı, "Kedileri ararken, başka yavrularla karşılaştım. Ölüme terk edilmişler" dedi.

Nizamiye Mahallesi'nde yaşayan yatırımcı iş insanı Can Nacakcı, yolda bulduğu ve sütten kesilen 5 yavru kediye evlerinin önünde bakmaya başladı. Nacakcı, komşularından gelen tepki üzerine 17 Ağustos'ta Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerini arayıp, yavru kedilerin alınmasını istedi. Gelen görevliler, yavru kedileri teslim alarak ayrıldı. 3 gün sonra yavru kedilerin durumunu öğrenmek için barınağa giden Nacakcı, yetkililer ile yaptığı görüşmede, kedilerin sahil dolgu sahasında bırakıldığını öğrendi. Sahile giden ve aramasında kedilere ulaşamayan Nacakcı, kimliği belirsiz kişilerce bırakılan başka yavru köpek ile kedileri de aç ve susuz buldu. Su ve yiyecek vererek beslediği hayvanları görüntüleyen Nacakcı, CİMER'e bildirdi.

Bölge halkından Ahmet Salbacak da "Burası eski çöplük alanı ve şu an moloz dökülen yer ama hayvan barınağı gibi. Buralarda sahipsiz yavru ve yetişkin köpekler, kediler burada dolaşıyorlar. Aç ve susuz kalıyorlar. Burası barınak değil. Bu hayvanlara sahip çıkılması lazım. Çözüm bulunmalı, hayvanlar ölmesin" diye konuştu.