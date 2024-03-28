Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: 31 Mart yerel seçimleri Türkiye Yüzyılı'nın önemli bir eşiği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "31 Mart yerel seçimleri siyasi tarihimiz açısından da en önemli seçimlerden bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bu seçimler sıradan bir belediye seçimi değil, aynı zamanda ' Türkiye Yüzyılı' şehirlerinin gerçek belediyecilikle buluşacağı önemli bir eşiktir." dedi.

Işıkhan, Çorum'un Sungurlu ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Bakan Işıkhan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 21 yıldır AK Parti çatısı altında, kadim değerler etrafında saf tutmuş, aynı hedefe yönelmiş kadrolara emanet olduğunu söyledi.

AK Parti'nin 21 yıldır halka hizmet ettiğini belirten Işıkhan, "Hiç şüphesiz AK Parti bu gücü milletimizden, kadınlarımızdan, gençlerimizden alıyor. Girdiği her seçimden zaferle çıkmasının arkasında sizlerin gücü var. AK Parti'nin hizmet sevdalı ak kadroları var." diye konuştu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne az bir süre kaldığını hatırlatan Işıkhan, "31 Mart yerel seçimleri siyasi tarihimiz açısından da en önemli seçimlerden bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bu seçimler sıradan bir belediye seçimi değil, aynı zamanda ' Türkiye Yüzyılı' şehirlerinin gerçek belediyecilikle buluşacağı önemli bir eşiktir. Türkiye'nin ve AK Parti'nin, milletine gönül vermiş, cesareti ve ferasetiyle Türkiye'yi emin adımlarla 2023 hedeflerine taşıyan Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideri var hamdolsun." ifadesini kullandı.

Seçimde aynı ruhla AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın zafer hanesine bir yenisini ekleyeceğini dile getiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 21 yılda geldiği noktada bugün dünya bizim uçaklarımızı, arabamızı, uzaya gönderdiğimiz ilk astronotu konuşuyor. Bugün bütün ülkeler 'dünya beşten büyüktür' diyen liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından çıkacak sözleri takip ediyor. Biz artık 5-10 yıllık hedefler belirlemiyoruz. Biz artık 100 yıllık planlar yapıyoruz. Diyoruz ki bu yüzyıl ' Türkiye Yüzyılı' olacaktır."

Daha önce "AK belediyecilik" ile tanışmamış belediyeleri gerçek belediyecilikle buluşturacaklarını anlatan Işıkhan, Türkiye Yüzyılı'nda şehirleri dünya standartlarının üzerine çıkaracaklarını ifade etti.

Bakan Işıkhan, partilileri AK Parti Sungurlu Belediye Başkan adayı Ömer Tök ile birlikte çalışmaya davet etti.

İftar programına AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay ve AK Parti Sungurlu Belediye Başkan adayı Ömer Tök de katıldı.